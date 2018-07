innenriks

Årsaka er forbodet mot å drive med arbeid i skogen i store område på Austlandet og Sørlandet på grunn av den overhengande faren for skogbrann, fortel NRK.

Samtidig oppfattar ikkje Nav situasjonen som så kritisk at dei vil gi unntak for arbeidsgivarar til å betale lønn i arbeidsgivarperioden. Lova opnar for eit slikt fritak i samband med naturfenomen.

(©NPK)