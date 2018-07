Ap-folk vurderer endringar i den norske tryggingspolitikken

innenriks

Bråket rundt Trump er ikkje eit forbigåande uvêr, meiner Ap-strategar, og fleire snakkar no ope om at Noreg må leggje om kursen på grunn av ei stadig større uvisse om framtida til den transatlantiske alliansen, skriv Klassekampen.

Blant dei er Torgeir Larsen, tidlegare statssekretær i Utanriksdepartementet og no forskar ved Nupi. Larsen var stabssjef for Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg i Brussel i to år. No meiner han at grunnlaget for den norske tryggings- og utanrikspolitikken er i endring og trekkjer ein parallell til mellomkrigstida.

– Vi har vorte vande til å ikkje tenkje på det basale grunnlaget for den norske suvereniteten og tryggleiken. No er såbarheita som småstat på veg tilbake, seier han.

Larsen legg til at det er viktig å ikkje overdrive. Nato og alliansen med USA «lever godt». Likevel seier han at alliansen ikkje ser ut til å vere like robust og føreseieleg som før.

– Alt er ikkje i endring, men noko grunnleggjande er i bevegelse. Det må vi erkjenne, seier han.

– Europas forsvar og tryggleik er basert på amerikansk help i større grad enn på svært lenge. Derfor er målet om å auke forsvarsevna i Europa viktigare enn nokon gong, seier han. Det gjeld òg Noreg, meiner Larsen.

Tidlegare utanriks- og forsvarsminister Espen Barth Eide, som sit i Aps internasjonale utval saman med Larsen, vil knyte Noreg tettare til land som har samanfallande interesser og verdiar – spesielt Norden, Tyskland, Nederland og Storbritannia. I tillegg vil han at Noreg skal delta der vi kan, i det tryggingspolitiske arbeidet i EU.

– Dette er ikkje eit alternativ til Nato, og vi skal heller ikkje leite etter ei ny stormakt som skal vere vår «beskyttar». Eit sterkare nordisk samarbeid må skje innanfor ramma av dei europeiske og transatlantiske strukturane, seier han.

