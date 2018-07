Tidlegare Frp-politikar kasta ut av Europarådets parlamentarikarforsamling

innenriks

Regelrådet i Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) har bestemt at Woldseth skal bli utestengt på livstid og har teke frå henne tittelen som æresmedlem. Ifølgje ei uavhengig gransking har ho brukt tilgangen til forsamlinga til å drive lobbyverksemd for Aserbajdsjan, melder NRK.

– Eg hadde ei mindre misferd mot ei etisk retningsline, og det blir dømt like hardt som ein som skulle vere korrupt, seier Woldseth til kanalen.

Woldseth sat på hordalandsbenken på Stortinget frå 2001 til 2013, og var eitt av fem faste medlemmer frå Stortinget til parlamentarikarforsamlinga i Strasbourg i åtte år. Til NRK seier ho at den einaste feilen ho har gjort, er å ikkje levere tilbake inngangsbilletten sin då ho starta som lobbyist. Ho avviser eit punkt i rapporten som seier at ho var del av eit nettverk som jobba til fordel for Aserbajdsjan.

– Eg har ikkje drive lobbyverksemd på vegner av noko land, anna enn Noreg, seier Woldseth.

