Norway Cup fryktar tørre banar og innfører vatningstiltak

Ekebergsletta er tørrare før årets turnering enn på lenge, og sidan erfaringane tilseier at tørre og harde banar fører til auka mengd brotskadar, har turneringsleiinga tatt grep.

Norway Cup har derfor fått med seg Oslo Vann & Avløp, Bymiljøetaten og Oslo Brann- og Redningsetat, som saman med frivillige frå arrangøren, skal sørgje for å få vatna sletta tilstrekkeleg til at banane kan bli mjuke og trygge.

– Vi er bekymra for forholda på Ekebergsletta i år, då vi har hatt ein usedvanleg tørr start på sommaren. Det er viktig for oss å gje deltakarane ei trygg turnering, og gjer det vi kan no for å førebyggje skadar på spelarane, seier generalsekretær Tony Isaksen i Norway Cup.

Frivillige frå Bækkelagets Sportsklub vil vatne banane etter at Oslos befolkning har avslutta vatningane, mellom 23:00 og 06:00, så lenge det er nødvendig før årets turnering startar.

Norway Cup er verdas største fotballturnering, og til årets utgåve er det påmeldt 1.900 lag. Rundt 30.000 deltakarar er venta til turneringa. Norway Cup 2018 startar laurdag 28. juli og varer éi veke.

