NRK godt fornøgd med Lars Monsens premieretur

Det gav ein marknadsdel på 22 prosent. 268.000 var innom sendinga i minst eitt minutt. Talet på sjåarar på fredagens minutt for minutt-sending låg på 39.000, og desse tala auka på laurdagen til 50.000. På søndagen låg talet på 77.000 sjåarar, opplyser rikskringkastaren.

– Det er tydeleg at folk set pris på opplevingar frå fjellet. Vi er strålande fornøgd med første veka, seier Thomas Hellum, som er prosjektleiar for «Monsen minutt for minutt».

«Sommeråpent», som blir sendt på NRK1 om kvelden, hadde 454.000 sjåarar under premieren 12. juli, og ein marknadsdel på 52 prosent. I løpet av helga låg tala for «Sommeråpent» på 286.000 (fredag), 346.000 (laurdag) og 397.000 (søndag).

