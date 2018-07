Undersøking: – Foreldre snokar i barnas mobilar

innenriks

Funna i undersøkinga viser at 59 prosent av foreldra fleire gonger har sjekka barnas mobil, nettbrett eller PC utan å be om lov. 55 prosent meiner dei har rett og plikt til det.

– Vi foreldre har ansvar for å beskytte og trygge barna våre, også på nett og mobil. Men vi har også eit ansvar for å respektere barnas rett til privatliv og ytringsfridom, seier leiar for Samfunnsansvar og berekraft i Telenor Noreg, Ana Brodtkorb.

Rett til privatliv

Ho forstår godt bekymringa til foreldra, men seier at tillating, tillit og tid er ei betre oppskrift enn snoking.

FNs barnekonvensjon slår fast at barn har rett til privatliv og ikkje skal utsettast for vilkårleg eller ulovleg innblanding i privatlivet sitt. I barnelova står også det at foreldre har rett og plikt til å ta avgjerder for barna sine.

Fagansvarleg for oppvekst og inkludering i UNICEF, Kristin Oudmayer, åtvarar mot at for mykje snoking utan grunn kan gå ut over tilliten mellom foreldre og barn.

Tillitsforhold

– Barn må få moglegheit til å vere barn, og å snakke med venner om ting dei er opptekne av, utan å frykte at foreldra snokar. Då risikerer vi å byggje dårlegare og mindre tillitsfulle forhold mellom barn og foreldre, seier Oudmayer, som samtidig understrekar at det er viktig at foreldre og andre vaksne deltar i barns digitale liv.

Det er Telenor som saman med Den digitale foreldreskolen har fått gjennomført undersøkinga som er utført av Penetrace.

(©NPK)