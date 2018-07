Nå trør GDPR i kraft i Noreg

innenriks

– Vi er klare. Vi har eigentleg vore klar ei stund, seier kommunikasjonsrådgivar Guro Skåltveit i Datatilsynet til NTB.

Datatilsynet får eit heilt nytt regelverk å ta omsyn til når personvernforordninga til EU, gjerne kalla GDPR, trer i kraft i Noreg.

Medlemslanda i EU har vore bundne av reglane sidan 25. mai. Men i Noreg blei innføringa utsett på grunn av rusk i EØS-maskineriet.

Først denne veka blir dei siste hindra rydda vekk, slik at reglane kan tre i kraft fredag.

Stor pågang

Datatilsynet har allereie førebudd regimeskiftet med oppdaterte nettsider og fleire nye vegleiingar der dei nye reglene blir forklart, både for privatpersonar og for bedrifter.

– Men om resten av Noreg er klare, er meir usikkert, seier Skåltveit.

Ifølgje henne har Datatilsynet merka stor pågang frå verksemder som no stressar med å tilpasse seg.

– Det blir nok travelt ein periode, seier Skåltveit.

– Vi veit at mange jobbar veldig hardt no for å få ting på plass i verksemdene sine, seier ho.

Nye rettar

Skåltveit framhevar samtidig kva det nye regelverket betyr for kvar enkelt.

Det overordna målet med reglene er å gi vanlege folk betre kontroll over kva for personopplysningar ulike selskap samlar inn om dei på nettet.

– Dette er ein kjempebra nyheit. Det styrkar rettane til alle enkeltpersonar. Det betyr at kvar og éin av oss vil kunne få betre oversikt over kva som skjer med personopplysningane våre, seier Skåltveit.

I kjernen av regelverket ligg eit krav om samtykke.

Innføringa av dei nye reglane har derfor løyst ut eit skred av E-postar der det blir bedt om samtykke til å fortsette å lagre opplysningar.

Ny rett til å bli gløymt

Dei nye reglane betyr at alle skal ha rett til å få vite kva for personopplysningar selskap har lagra om dei.

Samtidig blir «retten til å bli gløymt» innført. Det betyr at folk skal kunne be om å få personopplysningar sletta.

Men denne retten er ikkje uavgrensa.

Politikarar, for eksempel, kan ikkje krevje å få sletta tidlegare utsegner. Dei nye reglane skal heller ikkje føre til nokon sensur av pressa.

Kan gi bøter

Dei nye reglene vil også føre til tettare samarbeid mellom Datatilsynet og tilsvarande tilsyn i andre europeiske land.

Datatilsynet får dessutan betydeleg større musklar enn før.

– Ein kan gi bøter i ein heilt annan storleik, påpeiker Skåltveit.

Verksemder som ikkje etterlever reglane, risikerer bøter på opptil 20 millionar euro – eller 4 prosent av omsetninga per år om det utgjer meir.

For store internasjonale selskap betyr det at bøtene kan vekse til milliardstorleik.

