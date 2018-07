98.000 søkjarar har fått tilbod om studieplass

innenriks

Totalt var det meir enn 140.000 søkjarar til 1.309 studiar ved 27 statlege universitet og høgskular i år, og fleire søkjarar enn nokon gong før er kvalifiserte og har fått tilbod.

– Dette er bra både for studentane og resten av samfunnet. Kunnskap, utdanning og forsking er heilt avgjerande for å takle utfordringane vi står overfor og for å kvalifisere til ein stadig meir omskifteleg og krevjande arbeidsmarknad, seier kunnskapsminister Iselin Nybø (V).

Tala frå Samordna opptak viser at nær 125.000 av dei som søkte er kvalifiserte for opptak til minst eitt studium. Nesten åtte av ti av desse har fått tilbod om studieplass, og over halvparten har komme inn på førstevalet. Det er altså sendt ut 4.176 fleire tilbod enn i 2017.

I alt er det gitt 4.201 tilbod om studieplass ved grunnskulelærarutdanningane i år, ein auke på 14 prosent frå i fjor. IKT-studiar har hatt ein auke på heile 17 prosent. 9.606 får tilbod om plass i år mot 8.882 i fjor.

