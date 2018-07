Politiet stadfestar funn av omkommen 21-åring i Fyresvatnet

innenriks

Tidlegare onsdag morgon sa politiet at dei hadde tatt bilete på rundt 60 meters djupn, kor dei hadde gjort eit funn. No er det klart at det er den sakna som blei funnen.

– Alt tilseier at det er den sakna mannen som no er funnen etter ein båtkollisjon natt til søndag, seier innsatsleiar Åsmund Sanda i ei pressemelding.

Etterforskinga av kollisjonen går framleis føre seg. Det er gjennomført fleire avhøyr onsdag, og politiet ventar på analyseresultata av blant anna blodprøver.

– Det skal også gjennomførast nokre tekniske undersøkingar, og vi vil gå gjennom dei avhøyra vi har tatt, seier politiadvokat Marianne Bergedal. Politiet er framleis interesserte i informasjon, vitneobservasjonar og dokumentasjon som kan kaste lys over hendinga.

21-åringen som mista livet, oppheldt seg i ein fritidsbåt saman med tre familiemedlemmer då båten kolliderte med ein annan fritidsbåt med to personar om bord.

Fyresvatn ligg i Fyresdal kommune i Telemark. Den største djupna er 369 meter, og den er dermed blant dei djupaste innsjøane i Noreg.

