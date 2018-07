Over 23.000 samtaler med Kyrkjas SOS i sommar

innenriks

Det gir eit snitt på over 500 samtaler i døgnet, opplyser Kyrkjas SOS, Noregs største døgnopne kriseteneste på telefon og internett, i ei pressemelding.

– Eg er stolt og takksam over at våre til saman 1.000 engasjerte frivillige medarbeidarar står på dag og natt, slik at vi kan tilby ei døgnopen teneste for alle som treng nokon å prate med – også i sommar, seier generalsekretær Leif Jarle Theis i Kyrkjas SOS.

For nokre av dei som ringjer inn, er samtalen den einaste menneskelege kontakten dei har i løpet av ferietida, opplyser han.

Årleg svarar på krisetenesta nærmare 200.000 samtaler.

(©NPK)