Berre éin av 85 passkioskar i ordinær bruk

Dei nye passkioskane har nemleg eit stort tal på feil og manglar, heiter det i ein intern statusrapport som avisa omtalte i juni.

Feila skal rettast på før politiet tek imot passkioskane, men den norske utanrikstenesta har allereie fått 85 stykke på ambassadar rundt om i verda.

Medan éin av dei er sett i ordinær drift, er to i ein testfase, ifølgje Aftenposten. Dei resterande passkioskane er av ulike årsaker ikkje i bruk. Funksjonen til maskinene er å ta opp biometriske data til bruk for utskriving og produksjon av pass.

Politidirektoratet (POD), som leier pass- og ID-prosjektet, meiner passkioskane som er utsendt, har betydeleg meir avansert programvare enn dagens kioskar. Dei gir ingen indikasjon på når passkioskane vil kunne takast i bruk.

– Det er viktig at også desse fellene betrast før vi tar i bruk dei nye kioskane for å sikre at vi kan betene søkjarar på ein effektiv måte og tilby ei brukaropplevinga som er minst like god som i dag, skriv fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i POD i ein e-post til Aftenposten.

Prislappen for pass- og ID-prosjektet har skote i vêret dei siste åra. I 2007 blei investeringsbehovet rekna ut til 14 millionar kroner, i 2014 var prislappen rekna til å vere på 218 millionar kroner, og no er anslått sluttpris på nesten 600 millionar kroner.

