Fireårsdagen for MH17-nedskytinga markert med tomme stolar

Stolane blei sette ut i kort avstand frå den russiske ambassaden. Organisasjonen Maidan, som jobbar for å spreie nyheiter og informasjon frå Ukraina, står bak markeringa. Dei krev rettferd for MH17-offera.

Stolane blei sette ut som om det skulle ha vore inne i eit fly, og namnet på dei omkomne stod på stolane. Ambassadøren frå Ukraina, Vjatjeslav Jatsjuk, la ned blomster på stolane.

Flyet blei skote ned i Aust-Ukraina, og fleire etterforskarar har komme med bevis for at det var russiske styrkar som stod bak.

Ei liknande markering blei halden i Nederland tidlegare i år. På same tid gjorde Nederland og Australia det klart at dei kjem til «å stille Russland rettsleg til ansvar for sin del av nedskytinga».

Utanriksminister i Russland, Sergej Lavrov, svarte med å seie at Nederland ikkje har komme med nokon bevis for at det var Russland som stod bak nedskytinga.

Alle dei 298 om bord mista livet. 193 var frå Nederland, 43 frå Malaysia og 28 frå Australia.

