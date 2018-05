Nei til EU har samla inn ein halv million kroner til Acer-søksmål

innenriks

Kronerullinga blei sett i verk etter at Stortinget i mars vedtok at Noreg skal slutta seg til den tredje energimarknadspakken til EU og EUs energibyrå Acer. Pengane held fram å rulla inn, men professor Tarjei Bekkedal ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo seier til Dagsavisen at han ikkje trur gjevarane vil få valuta for pengane.

Bekkedal, som synest det er for lite debatt om EU-spørsmål, ser søksmålet som ei protestmarkering og synest ikkje det er kritikkverdig å bruka domstolane i eit tilfelle som dette. Likevel strekar han under at det er to grunnar til at det ikkje vil vinna fram.

Det første er at vedtaket til Stortinget byggjer på ei korrekt vurdering av grunnlovsspørsmåla, gjort av lovavdelinga i Justisdepartementet.

Det andre er at domstolane vil leggja vurderinga til Stortinget og regjeringa til grunn for grunnlovstolkinga si.

– Det er i første rekkje i rettsspørsmål som vedgår nokre menneskerettar, at kontrollen til domstolane med Stortinget og maktutøvinga til regjeringa er intensiv. Acer dreier seg ikkje om eit slikt spørsmål, seier Bekkedal til avisa.

Kathrine Kleveland, leiar i Nei til EU, opplyser til Dagsavisen at dei ikkje lèt seg avskrekka av dette.

(©NPK)