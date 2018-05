Iskremprodusentane forventar rekordsal 17. mai

innenriks

– Vi sel nok 8–9 millionar kroneis i samband med 17. mai. I tillegg til all den andre isen, seier Paal Otto Hennig-Olsen, administrerande direktør i Hennig-Olsen Is, til Nationen.

Nordens eldste iskremprodusent reknar med å omsette for om lag 60 millionar kroner denne veka.

– Vi reknar med at salet blir heilt fantastisk i år, om det slår til med så flott vêr som vi trur, på 17. mai. Vêret er svært viktig for kor mykje vi sel, seier Hennig-Olsen.

Også Diplom-Is reknar med rekordsal. Dei siste ti dagane har dei selt 22 millionar iskremar.

– I år blir det ekstra spesielt, når 17. mai og pinse fell på same helg. Det skjedde for to år sidan også, og då slo issalet vårt alle rekordar. No ser det ut til at det vil gå endå betre i år, seier Anne Borgen Sturød, marknadsdirektør i Diplom-Is, til avisa.

Til saman blir det ifølgje Nationen selt godt over 30 millionar is i samband med nasjonaldagen.

