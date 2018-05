Frp vil skjerpa krava for å bli norsk

innenriks

– Den danske regjeringa har kome med gode forslag, og Noreg har mykje å læra i asyl- og innvandringspolitikken, seier innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Engen-Helgheim.

Timinga for utspelet, med tanke på den norske nasjonaldagen, kommenterer han slik:

– 17. mai er ein dag der vi feirar nasjonalkjensla vår, verdiane våre og kulturarven vår. Slik sett kan det i desse tider vera nyttig å reflektera over korleis vi skal behalda dette langt inn i framtida også.

Listhaug vil endra

Onsdag starta den danske integreringsministeren Inger Støjberg forhandlingar med sosialdemokratane og Dansk Folkeparti om nye og skjerpa reglar for å oppnå statsborgarskap.

På Stortinget ønskjer Støjbergs tidlegare ministerkollega og politiske allierte Sylvi Listhaug å følgja opp:

– Vi har altfor lenge delt ut statsborgarskap som om det var sukkertøy. Vi har stramma noko inn, men tida er overmoden for å setja langt tøffare krav, seier ho.

Fem krav

Konkret tek Framstegspartiet til orde for at utlendingar som gjer overgrep mot barn, skal nektast statsborgarskap. To års krav om sjølvforsørging utan offentlege ytingar og auka språkkrav er blant andre forslag.

Frp-politikarane vil også ha obligatorisk truskapslovnad og statsborgarskapsseremoni.

I tillegg skal personar kunna stengjast ute frå statsborgarskap permanent viss dei oppmodar til terror eller drap på folkegrupper eller på bakgrunn av seksuelle orientering til enkeltpersonar.

– Norske i hjarta

Trass i at Listhaug og Helgheim representerer Frp, blir ikkje bestillinga først og fremst retta til regjeringa, men til dei andre partia på Stortinget.

– Vi håpar sjølvsagt at det skal vera mogleg å få fleirtal for ytterlegare innstrammingar på Stortinget. Statsborgarskap er ei av dei største gåvene og privilegia som vi kan gje, seier Helgheim.

Til utlendingar som ønskjer å bli norske statsborgarar, har han denne oppmodinga:

– Viss dei skal bli norske, held det ikkje å vera det på papiret. Dei må vera norske i hjarta.

