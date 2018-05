innenriks

– Passasjertala viser at stadig fleire reiser med tog. Fleire reisande betyr at det blir behov for fleire tog. I tillegg er ein del av togflåten utdatert, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om forslaget i revidert budsjett.

Med den varsla utvidinga kan Noreg få til saman 132 Flirt-tog i trafikk.

