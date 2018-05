KrF seier nei til å fjerna sukkeravgifta

innenriks

– Når regjeringa ikkje gjer nokon endringar i avgifta, så kjem vi ikkje til å krevja reversering av avgifta, viss nokon trur det. Men vi vil ha ei utgreiing som undersøkjer korleis sukkeravgifta kan bli meir målretta, seier finanspolitisk talsperson i KrF. Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Han held fast på at hovudintensjonen med sukkeravgifta er å gjera usunne produkt som brus og godteri dyrare og slik stimulera til betre folkehelse. Primært ønskte KrF å endra matmomsen.

– Det har regjeringa sagt klart nei til. Då må vi i staden gjera avgifta meir målretta og sikra at det blir mogleg å differensiera meir ut frå sukkerinnhaldet, seier Ropstad.

Han meiner det bør vera mogleg å ramma inn avgifta betre, og viser til grep gjort i land som Storbritannia, Irland og Finland.

– Gedigen fiasko

Administrerande direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen avviser folkehelseargumentet til KrF og kallar det ein gedigen fiasko.

– Alt tyder på at folk no får i seg meir brus og godteri enn nokon gong fordi dei hamstrar i Sverige og på nettet. I tillegg fyk salstala i vêret på Systembolag langs norskegrensa. KrF har oppnådd det stikk motsette av det dei ville, seier han til NTB.

Nome meiner arbeidsplassar og investeringar i norske bedrift blir truga av den auka sukkeravgifta som kom på plass i budsjettforliket i fjor. I tillegg hevdar han at staten blir tappa for avgifter, moms og skattar.

– Historia om sukkeravgifta handlar om kor gale det kan gå når politikarar manglar impulskontroll og vedtek dramatiske endringar utan å ha undersøkt konsekvensane, held Nome fram.

Auka kraftig

I budsjettforliket mellom KrF og Venstre og dei to dåverande regjeringspartia Høgre og Frp i fjor blei sukkeravgifta auka med 83 prosent og avgifta på brus og andre alkoholfrie drikkevarer auka med 42,3 prosent.

Så seint som fredag la NHO fram nye tal som organisasjonen meiner viser skadeverknadene av sukkeravgifta, som blei innført frå 1. januar i år.

På Stortinget var tilsette i Ringnes og Freia tysdag møtt fram for å markera misnøya si med den auka avgifta, som LO-forbundet NNN fryktar vil føra til tap av arbeidsplassar. Også NHO reagerer kraftig, på same måten som bransjeorganisasjonen Virke:

– Det er ei ubeskriveleg ansvarsfråskriving av regjeringa å ikkje reversera avgifta. Den raskt veksande handelslekkasjen kostar mange tusen norske arbeidsplassar, seier Harald Andersen i Virke Handel.

Ber regjeringa snu

Den raudgrøne opposisjonen er sterkt kritisk til sukkeravgifta, som også er omstridd internt i regjeringspartia.

– Gjennom å behalda den skyhøge «sukkeravgifta» sørgjer regjeringa for færre arbeidsplassar i Noreg. Handelslekkasjen aukar, og arbeidsplassane blir flytta til Sverige, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

Raudt-nestleiar Marie Sneve ber regjeringspartia og KrF om å snu.

– Med eksplosiv vekst i grensehandel og magre tider for norske produsentar, hadde vi venta å sjå ein Frp-minister ta til fornuft. Avgifta blei innført med ein månads varsel, og kan sjølvsagt reverserast like raskt, seier Sneve, som også vil fjerna grensa for avgiftsfri import.

(©NPK)