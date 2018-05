Grande håpar på snarleg NRK-løysing

innenriks

Etter at 1.700 NRK-journalistar organisert i Norsk Journalistlag gjekk ut i streik tysdag ettermiddag, blir nyheitsoppdateringane avgrensa til heilt korte telegram-bulletengar på radio.

– NRK har stadfesta at dei tek vare på beredskapspliktene sine. Ut over det har eg ikkje nokon kommentar til streiken. Dette er ei sak som vedkjem partane i NRK, men eg synest sjølvsagt det er synd for publikum at det har blitt streik, seier Grande til NTB.

– Eg håpar det blir ei snarleg løysing, legg ho til.

