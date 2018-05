Gode for arbeidstakarar kan bli stramma inn

innenriks

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett varslar regjeringa at skattereglane kan bli stramma inn for tilsette som får gratis avis av arbeidsgjevar og betalt mat når dei jobbar overtid. Beløpsgrensene skal fastsetjast i statsbudsjettet for neste år.

I tillegg vil regjeringa fjerne ordninga med skattefritak for tilsette som får matkupongar av arbeidsgjevar, der det ikkje er kantine eller subsidiert mat. Det same blir foreslått gjort med skattefritaket når arbeidsgjevar hjelper til med barnehageplass.

