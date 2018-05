FHI: Manglar forsking på eldre og legemiddelbruk

innenriks

I 2016 fekk 90 prosent av alle over 65 år minst eitt legemiddel på resept, og to av tre såkalla polyfarmasi, som betyr at ein går på minst fem ulike medisinar. Det er hovudsakleg legemiddel for hjarte-karlidingar, infeksjonar, smerter, angst, depresjon og søvnløyse.

– Svært mange av desse legemidla aukar risikoen for at ein fell og brekker noko og kanskje døyr av det, påpeikte Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg tysdag.

Ho la fram Folkehelserapporten 2018, og poengterte at mens det finst forsking om påverknaden av éin og éin medisin, finst det lite forsking på korleis ulike medisinar verkar når dei blir tekne saman.

– Her er det eit stort kunnskapshol vi må skunde oss å fylle, sa Stoltenberg og viste til den raske auken i eldrebefolkninga.

I dag er det 220.000 personar i Noreg over 80 år, herav 45.000 over 90 år. I 2040 vil det vere 470.000 over 80 år, herav 100.000 over 90 år.

I aldersgruppa over 90 år har 81 prosent av kvinnene og 78 prosent av mennene polyfarmasi.

(©NPK)