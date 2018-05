Fem av ni ambulansefly i beredskap – «krevjande situasjon» i fleire veker

innenriks

Fem av ni ambulansefly var i beredskap frå morgonen av måndag, mens det er venta at sju av ni fly kjem til å vere i beredskap idet nattskiftet tar til klokka 18 måndag. Luftambulansetenesta opplyser til NTB at det blir jobba med å lære opp og klargjere nye pilotar for ambulanseflyging, og at bemanninga og beredskapen først vil vere normal i juni.

– Det er dei mest erfarne pilotane som blir brukte til såkalla utsjekk av dei nye pilotane, og det medfører redusert bemanning i ein periode. I første omgang ser det ut til at det er ein del utfordringar i dagane som kjem, men dette er noko Lufttransport jobbar kontinuerleg med å løyse, seier kommunikasjonsrådgjevar Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten.

Blant anna er to av Forsvaret helikopter i Banak og Kirkenes sett inn i døgnberedskap, og det blir jobba med å klargjere eitt av Babcocks svenske fly til å gå inn i fullverdig ambulanseteneste. Det blir også vurdert kontinuerleg å leige inn fleire fly frå Sverige for å fylle hol i beredskapen.

Fleire flygarar har fått seg nye jobbar og forlate Lufttransport etter at Babcock vann konkurransen om å levere fly og personell til Luftambulansetenesta frå neste sommar.

Inntil nye pilotar er klargjort for teneste, vil det vere variabel bemanning ved luftambulansebasane.

