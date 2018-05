Regjeringa trassar Stortingets ønske – vil ikkje samanlikne matprisar

innenriks

Tysdag blir Stortinget orientert om bakgrunnen for vedtaket når revidert nasjonalbudsjett vert lagt fram.

Historia er denne: I 2015 bad Stortinget regjeringa om å etablere ein daglegvareportal for samanlikning av daglegvarer. Portalen skulle gi informasjon om blant anna pris, næringsstoff og kvalitet på daglegvarer i alle butikkar over heile landet.

Forslaget fekk støtte av alle partia, unntatt Høgre og Frp. Forbrukarrådet vart gitt ansvaret for å utvikle verktøyet, men etter nærmare to års arbeid skrotar Helleland heile saka.

– Regjeringa åtvara tydeleg Stortinget mot å fatte dette vedtaket. Det er veldig vanskeleg å få korrekt prissamanlikning på 40.000 varer frå 4.000 butikkar, seier forbrukarministeren til NTB.

To verktøy

Planen var i utgangspunktet å lage to verktøy:

* Ein mobilapp der ein kan søkje opp ei vare og få fram alle opplysningar om innhaldsstoff og liknande, i tillegg til om kvar vara er å få kjøpt. Appen «Peiling» er ferdig utvikla og er allereie lasta ned av rundt 60.000 personar.

* Eit prissamanlikningsverktøy som viser pris på ei gitt varekorg – med andre ord ei form for prisindeks – for kvar butikk.

Det er det siste verktøyet som no blir lagt på hylla. Avgjerda er i tråd med Forbrukarrådets anbefaling.

– Gjennom fleire månader med testing og kvalitetssikring, har vi sett at det ville ta fleire år å få dette verktøyet på plass. Det er for stor risiko for feil. Som ein offentleg teneste må alt vere 100 prosent riktig, seier Helleland.

Allereie lansert

Den same tenesta vart derimot lansert allereie i august i fjor under namnet «Sjekk daglegvarer» av Hellelands forgjengar Solveig Horne (Frp) og direktør i Forbrukarrådet Randi Flesland.

– Det vert årleg omsett daglegvarer for over 150 milliardar kroner i Noreg, og det vert henta ut milliardoverskot. Ved å gi meir kunnskap, ønskjer vi å auke både forbrukarmakta og konkurransen, sa Flesland den gongen.

Planane møtte derimot betydeleg motstand hos store matvareaktørar som Coop og Norgesgruppen.

Konkurransetilsynet greip inn

Ifølgje Helleland høyrer det også med til historia at Konkurransetilsynet greip inn mot eit verktøy som direkte ville samanlikne prisane, på grunn av faren for at det skulle utvikle seg eit stilltiande prissamarbeid. I staden prøvde Forbrukarrådet å utvikle ei såkalla «varekorg» for kvar butikk, men måtte nyleg kaste inn handkledet.

– Det er vanskeleg å setje saman ei varekorg som gir korrekt prissamanlikning når det ikkje finst identiske varer i alle butikkar, og når datagrunnlaget samtidig er mangelfullt eller ikkje konsistent, forklarer Helleland.

– Korleis trur du Stortinget vil reagere på at de ikkje greier å levere?

– Det må vere opp til Stortinget. Men det er ikkje forsvarleg å drive dette prosjektet vidare. Det er trass alt pengane til skattebetalarane vi brukar på dette, seier Helleland.

Uviss skjebne for «Peiling»

Kva som vil skje med appen «Peiling» er førebels uklart.

– Vi veit førebels ikkje kva det vil koste å drifte denne og kva forbrukarane vil få ut av han. Vi må kartleggje kva brukarpotensialet er, seier Helleland.

Appen er meint som eit hjelpemiddel blant anna for folk med allergiar og intoleranse for ulike matsortar. Appen gjer det mogleg å søkje opp eller skanne strekkoden på ei vare og få beskjed om kva den inneheld.

(©NPK)