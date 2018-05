Læraropprop i Oslo: Krev endring i leiarkulturen 

innenriks

I eit innlegg frå lærarane i Dagsavisen vert det vist til ein fryktkultur der mange tilsette ikkje tør å ytre seg – både fordi det kan skade omdømmet til skulen og fordi ein fryktar represaliar frå skuleleiinga eller Utdanningsetaten.

Den same kulturen har også ført til at meldingar om vald og truslar i skulen vert underrapportert, ifølgje hovudverneombodet Einar Osnes.

– Vi kan ikkje stå inne for eit slikt skulesystem, og forventar at skulebyråd Inga Marte Thorkildsen ryddar opp, heiter det i innlegget.

Thorkildsen (SV), Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, seier til avisa at ho forventar at Utdanningsetaten tar inn over seg kritikken.

– Ingen kan leve med ein sånn karakteristikk, sjølv om eg ikkje trur etaten vil vere einig i den, seier ho, og legg til at ho har formidla vidare dette til Oslos skuledirektør Astrid Søgnen.

– Eg har gitt henne klar beskjed om kva eg forventar og legg til grunn at det skjer endringar som vert merka på grasrota, seier Thorkildsen. Sjølv seier Søgnen at dei skal reelt endre måten skulen vert styrt på frå toppen.

– Det betyr at vi må gå over frå kontroll til skuleutvikling og samarbeid. Då må styringsprinsippa i Utdanningsetaten verte fornya slik at dei er i samsvar med forventningane våre om tillit og openheit

(©NPK)