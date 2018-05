Forsikringsselskap fryktar store flaumkostnadar

innenriks

Farenivået for flaum blei heva til raudt på store delar av Austlandet, som er det høgste nivået. Det har allereie komme inn meldingar om overfløymde kjellarar, fortel Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring.

– Vi registrerer allereie no betydelege skadar i kjellarar på hus som er i dei mest utsette områda, skadar som blir estimert til sekssifra beløp. Den høge vassføringa fører til flaum fleire stader, og vi fryktar store vass-skadar på bygningar og bilar som blir ramma. Dette gjeld både private bustader, bedrifter, gardsbruk og butikklokale, seier Irgens.

Tryg Forsikring fryktar vårflaumen kan bli like ille som 2015, då måtte forsikringsselskapet ut med 570 millionar kroner.

– Skulle noko tilsvarande skje som i 2015 fryktar vi skader for fleire hundre millionar kroner. Det er for tidleg å seie kor omfattande denne flaumen blir sjølv om det er ein del likskapstrekk med 1995, som store snømengder i fjellet og ein kjølig april. I dei fleste samanhengar blir skadar på hus og innbu dyrare å erstatte år for år, seier Irgens.

(©NPK)