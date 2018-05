Dei raudgrøne krev økonomisk «naudhjelp» til barnehagane

innenriks

Frå 1. august blir det innført ei ny norm for vaksentettleik i barnehagane. Dei raudgrøne meiner reforma ikkje er tilstrekkeleg finansiert og krev at det kjem pengar til ei overgangsordning når revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram tysdag.

Dei tre partia er særleg bekymra for overlevinga til små, ideelle barnehagar og peiker på at ein av fire små, private barnehagar fryktar nedlegging som følgje av manglande finansiering. Partia er også redde for at andre velferdstilbod i kommunen blir svekte når norma blir innført, fordi finansieringa manglar.

Overgangsordning

– Dei raudgrøne partia krev derfor at regjeringa innfører ei overgangsordning som sikrar betre finansiering for dei private barnehagane, og at kommunane får økonomisk hjelp, heiter det i ei felles fråsegn frå dei utdanningspolitiske talspersonane i dei tre partia, Martin Henriksen (Ap), Marit Knutsdatter Strand (Sp) og Mona Fagerås (SV).

Partia peiker på at dei private barnehagane ikkje vil ta imot auka finansiering før to år etter at bemanningskravet blir innført, slik reglane er i dag. Dei meiner også det er uheldig at norma blir innført midt i kommunanes budsjettår.

– Slett arbeid

– Regjeringa har levert eit slett arbeid til Stortinget. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) kunne spart tilsette og foreldre mykje uro dersom han hadde tatt seg bryet med å greie ut saka betre og komme protestane i møte. Det har han ikkje gjort, og no ventar vi at han ryddar opp, heiter det i fråsegna.

Ifølgje det nye lovforslaget skal det vere minst éin vaksen per tre barn under tre år og minimum éin vaksen per seks barn over tre år, men det blir ikkje stilt krav om spesifikk vaksentettleik gjennom heile opningstida.

Forhandlar om overgangsordning

Åshild Bruun-Gundersen, utdanningspolitisk talsperson for Frp, reagerer sterkt på utspelet.

– Det er litt spesielt å høyre dei seie det, når vi hugsar at Arbeidarpartiet foreslo å kutte 300 millionar i tilskot til dei private barnehagane for berre få månader sidan, seier ho i ein kommentar.

– Framstegspartiet er opptatt av at dei private barnehagane framleis skal levere gode barnehagar til landets barn, og landsmøtet vårt har samrøystes vedteke å sikre gode overgangsordningar for private barnehagar. Vi forhandlar om dette no og reknar med å komme fram til nokre gode løysingar saman med dei andre borgarlege partia på Stortinget om kort tid, seier Bruun-Gundersen.

(©NPK)