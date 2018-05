Stortinget ber regjeringa greie ut forbod mot prisdiskriminering

innenriks

Næringskomiteen på Stortinget stiller seg samrøystes bak forslaga.

Forslaget om lov om god handelsskikk skal leggjast fram snarast mogleg og skal tre i kraft i løpet av 2019, heiter det i innstillinga frå næringskomiteen.

Samtidig er komiteen einig om å be regjeringa greie ut tiltak som vil virke konkurransefremjande og legg til rette for nyetablering og fremmar innovasjon i mat- og daglegvaremarknaden. Å greie ut eit forbod mot prisdiskriminering for dominerande leverandørar og forhold knytt til distribusjon, er ein del av dette.

Regjeringa blir bedt om å komme tilbake til Stortinget snarast mogleg og på eigna måte.

(©NPK)