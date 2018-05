Høie forsvarar handteringa av luftambulansesaka

innenriks

Opposisjonen på Stortinget meiner striden rundt luftambulanseflya utgjer ei nasjonal beredskapskrise, og saka vart tema både i den munnlege og skriftlege spørjetimen onsdag.

Høie viste til at Helse nord no har sendt over ein plan med tiltak på kort og lang sikt for å avhjelpe situasjonen. Statsråden understreka at konkrete tiltak er sett i verk.

– Forsvaret sette tysdag inn eit bemanna helikopter i Finnmark og set inn ytterlegare eitt torsdag. Dette gir ein stabil beredskapssituasjon dei nærmaste to vekene, sa han.

Helseministeren viste samtidig til at det er leigd inn supplerande fly for å avhjelpe situasjonen, og til at Lufttransport har tilsett ti-tolv nye pilotar som etter opplæring vil vere klare til teneste i juni.

– Det er ein krevjande fase for luftambulansetenesta. Eg har bedt helseregionen om å følgje situasjonen nøye og halde meg kontinuerleg orientert. Vi vurderer heile vegen behovet for nye tiltak. Vår hovudmerksemd er at pasientane i nord i minst mogleg grad blir ramma, sa Høie.

Brot i forhandlingar

Senterpartiets Kjersti Toppe spurde fleire gonger om statsråden vil ta sjølvkritikk for måten saka har utvikla seg på.

– Ein har sett på spel det aller viktigaste – pilotane og den spesialkompetansen dei har, pluss at ein i anbodet med kunnskap og vilje prioriterte ned kvalitet til fordel for pris, sa ho.

– Situasjonen er i veldig stor grad knytt til at forhandlingane mellom fagforeininga til pilotane og den nye operatøren stranda for litt over ei veke sidan, svarte Høie.

Men Toppe meiner det er «besynderleg» å overføre ansvaret ho meiner Høie har, til brotet i forhandlingane mellom fagforeininga Norsk Flygerforbund og Babcock SAA.

Høie viste dessutan til at anbodet er gjennomført på heilt ordinært vis, og poengterte at det ikkje er vanleg at helsetenesta stiller krav om verksemdsoverdraging i slike prosessar.

Auka kostnad

Statsråden svarte heller ikkje direkte på spørsmål frå Aps Cecilie Myrseth, som ville ha hans syn på om dette no er blitt ei nasjonal krise.

– Dette handlar om menneske. Sjuke folk som er heilt avhengig av at ein har ambulansar på plass på hjul, i luft og på vatn, sa ho.

– Det er ikkje slik at vi er i ein situasjon der alle ambulanseflya står på bakken. Det er den samla beredskapen som er avgjerande for tryggleiken, sa Høie.

– Avtalen som er inngått, er inngått på lovleg vis. Den representerer ikkje noko dumping av prisar eller store innsparingar frå staten. Tvert imot. Konsekvensen av den nye avtalen er at kostnaden for denne tenesta aukar med over 20 prosent, 100 millionar kroner årleg, blant anna fordi tenesta blir styrkt.

