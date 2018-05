Tre skal bli eit viktig element i nytt regjeringskvartal

innenriks

Ekspertåtvaringar om at treverk er for svakt og usikkert blei skubba til side då Høgre og Framstegspartiet slutta seg til eit forslag frå opposisjonspartia Ap, Sp, SV og KrF om at tre skal vere eit viktig element i det nye regjeringskvartalet.

Ein samla kommunal- og forvaltningskomité på Stortinget ber regjeringa «leggje opp til at regjeringskvartalet skal stå som eit eksempel på god byggjeskikk og arkitektur, og at tre skal vere eit viktig element i det nye regjeringskvartalet», heiter det i innstillinga som blei fremja tysdag.

Klima og jobbar

– Dette er ein siger for norsk treindustri, norsk byggjeskikk og klima. Vi brukar milliardar av statlege kroner til bygging kvart år. Dette vedtaket styrkjer norske næringsinteresser og opnar for nye arbeidsplassar i Noreg, seier Sp-representant og forslagsarkitekt Willfred Nordlund til NTB.

Under komitébehandlinga slutta regjeringspartia seg til forslaget frå opposisjonspartia som i fem punkt tar til orde for eit regjeringskvartal der strenge krav til klimagassutslepp er eit gjennomgåande tema.

I komiteinnstillinga heiter det blant anna at berekningar av miljøeffekt skal omfatte både råvareuttak, produksjon, transport og byggjefasen.

Forplikting

Nordlund viser til at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i utgangspunktet har stilt seg positiv til bruk av tre i eit nytt regjeringskvartal, men samtidig åtvara mot å ta avgjerder om materialval allereie no.

– Ein samla komité meiner at det ikkje er tilstrekkeleg med ei positiv forståing frå regjeringa. Her ønskjer vi å forplikte regjeringa til å følgje opp, seier Nordlund.

Ekspert åtvarar

Avdelingsleiar Svein Olav Christensen ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg har overfor TV 2 åtvara mot å bruke tre i berande konstruksjonar og fasadar på bygg som kan bli utsette for eksplosjonsbelastning eller andre terroranslag. Mot dette har betong betre motstandsevne, sa han.

Nordlund viser til at tre også er eit framståande materiale på hovudflyplassen på Gardermoen, og seier at både miljøorganisasjonar, industrien og skognæringa har uttrykt sterk støtte til å byggje eit regjeringskvartal i tre.

– Dette blir eit miljø- og innovasjonsprosjekt vi kan vere stolte av, seier han.

(©NPK)