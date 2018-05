Stortinget seier nei til «google-skatt»

innenriks

– Vi skulle gjerne sett at dei andre partia gjekk lenger, men er fornøgde med at vi no får regjeringa til å skru innsatsen betydeleg opp med å vurdere mellombelse skatteløysingar nasjonalt, seier MDGs stortingsrepresentant Per Espen Stoknes til NTB.

Finanskomiteens innstilling til saka blei gitt tysdag. Der går det fram at Raudt støttar representantforslaget frå MDG om å greie ut ein særnorsk google-skatt, medan dei andre partia samlar seg om ei meir moderat bestilling til regjeringa om å forsterke arbeidet med å skattleggje multinasjonale selskap med lite fysisk nærvær, i samarbeid med OECD og G20.

Konkret ber stortingsfleirtalet om at regjeringa seinast innan hausten 2019 legg fram ei vurdering av korleis Noreg skal følgje opp arbeidet som er gjort internasjonalt. Regjeringa skal også vurdere konsekvensane av å innføre ei omsetningsavgift som svarar til den som er foreslått av EU-kommisjonen.

– Problemet er at når Facebook og Google stikk av med pengane til Irland, undergrev det heile velferdsstaten. Det betyr mindre pengar til sjukehus og barnehagar, og rammar også norske IKT-gründerar, som må skatte normalt, seier Stoknes.

Mediekonsernet Schibsted er blant dei som har slutta opp om ein «google-skatt», medan bransjeorganisasjonar som Abelia og IKT-Norge har åtvara mot særnorske skattar på bedriftsnivå.

