Kronprinsparet heidra krigssiglarane i Konvoibyen

innenriks

– Det er fint å få feire denne dagen med deg, Else, sa kronprinsessa då ho helste på Else Heimstad på Viddefjell i Risør, skriv Aust-Agder Blad.

Heimstad og mannen hennar Leif kjempa i ei årrekke ein lang kamp mot uretten mot krigssiglarane. For 50 år sidan – i 1968 – vart Konvoibyen i gamle Sønderled kommune starta opp som ein stad der eit knippe av dei mange krigssiglarane kunne finne ein heim. Kong Olav helste den gongen på styrar Leif Hermstad då han opna huset for traumatiserte.

– Veldig stort

Den norske krigssiglaren og velferdsarbeidaren Leif Heimstad døydde i 2010. Tysdag var kona Else heidersgjest gjennom arrangementet.

– Det er veldig stort. Eg tenkjer at dei set veldig stor pris på det som blir gjort, sa Else Heimstad om det kongelege besøket.

Namnet Konvoibyen stammer frå konvoifarten til dei norske skipa i handelsflåten under andre verdskrigen. Rundt 25.000 nordmenn siglde over store havstrekningar, kvar tiande vart drepen og meir enn halvparten av den mektige handelsflåten vår på over 800 skip gjekk ned før maidagane i 1945.

Solberg i Narvik

Statsminister Erna Solberg (H) og ei rekke av statsrådane hennar var til stades under ulike 8. mai-arrangement rundt om i landet tysdag. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) deltok til liks med kong Harald under markeringa ved Nasjonalmonumentet på Akershus festning, medan Solberg sjølv besøkte i Narvik.

– Ingen andre stader raste kampane like lenge som ved Narvik. Det var her Hitler-Tyskland fekk sitt første nederlag. Over heile verda vart Narvik symbolet på at Wehrmacht ikkje var uovervinneleg, sa Solberg i talen sin tysdag ettermiddag.

Ho kom også inn på 40-årsjubileet for dei norske soldatane i FN-styrkane i Sør-Libanon og slo fast at 8. mai er ein dag for feiring og takksemd.

– Feiring av at vi for 73 år sidan fekk fridomen vår tilbake etter fem år med okkupasjon, liding og død. Takksemd for dei offera som vart gjort, av soldatar, krigssiglarane, motstandsfolk og sivile. Og av dei hundretusenvis av nordmenn som har tenestegjort i Forsvaret sidan, sa Solberg.

(©NPK)