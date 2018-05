KrF fryktar at skrankane fell mot surrogati

innenriks

KrF og Senterpartiet blei ståande aleine då helse- og omsorgskomiteen tysdag gjekk inn for å tillate eggdonasjon og tilbod om assistert befruktning for einslege. I dag er det berre gifte og sambuande par som kan få tilbod om assistert befruktning.

Begge sakene har utløyst fleire rundar med diskusjonar i regjeringspartia Høgre og Frp, som kvar for seg tok skrittet under landsmøta sine i vår og la grunnlaget for det som blei eit nytt fleirtal i innstillinga til helse- og omsorgskomiteen om endringar i bioteknologilova.

Same argumentasjon

Komitéleiar og saksordførar Olaug Bollestad er skuffa. Ho meiner det er grunn til å åtvare mot at stortingsfleirtalet no tar eit skritt i retning av å opne for surrogati, som berre Venstre i augneblinken er for.

– Dagens stortingsfleirtal ønskjer ikkje å tillate surrogati, men vi har heller ikkje noko klart uttrykt forbod mot det. Når vi no opnar for eggdonasjon, kjem vi litt nærmare å opne for surrogati, meiner ho – og viser til at etterspurnaden og kvinner sin rett til å bestemme over eigen kropp blir brukt som argument for eggdonasjon.

– Eg meiner at den same argumentasjonen kan brukast til å opne for surrogati. Stortinget byggjer no ned ein viktig skranke mot surrogati, meiner Bollestad.

To foreldre

Eggdonasjon og assistert befruktning for einslege inneber ifølgje Bollestad at omsynet til rettane til barnet vert minska på kostnad av ønsket til vaksne om eigne barn.

– Eg meiner for all del at einslege foreldre også kan vere gode foreldre. Det er mykje i livet som ikkje er planlagt, og mange barn veks opp med ein forelder og har ein god oppvekst. Men utfordringa er at vi som samfunn no legg opp til meir sårbarheit for fleire barn. Skulle den eine forelderen falle frå, er det ingen igjen, seier ho til NTB.

