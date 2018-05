Fleire meiner NRK ikkje er upartisk

innenriks

Dette kjem fram av NRKs eigne publikumsundersøkingar, nyleg publisert i NRKs årsrapport for 2017, som Dagsavisen siterer.

Talet som svarar «ganske dårleg» er dobla frå 9 til 18 prosent sidan 2016. Talet som svarar «ganske godt», går ned frå 58 prosent til 46 prosent.

Til saman meiner 23 prosent i 2018 at NRK oppfyller denne målsettinga «ganske dårleg» eller «svært dårleg», mot til saman 12 prosent i 2016.

– Det er blant kvinner og dei over 60 at det er størst nedgang i kor tilfredse dei er, heiter det i NRKs årsrapport. Eit klart skilje mellom kjønn og alder overraskar medieforskar Kjersti Thorbjørnrud ved Institutt for samfunnsforskning. Ho var medlem av Kringkastingsrådet i førre fireårsperiode.

– Dette viser ei klar endring, og dette bør NRK følgje med på. For ein lisensfinansiert allmennkringkastar er det ekstra viktig å bli oppfatta som upartisk, seier Thorbjørnrud.

Fungerande mediedirektør Marius Lillelien i NRK seier dei tar signalet på alvor.

– Samtidig er det framleis slik at 70 prosent av befolkninga meiner NRK oppfyller målsettinga om å vere upartisk og upåverka svært eller ganske godt, seier Lillelien.

