Betalingsløysingane til bankane vert vurderte som robuste

innenriks

– Den finansielle infrastrukturen i Noreg er i hovudsak robust. I 2017 var det ingen alvorlege IKT-hendingar med konsekvensar for finansiell stabilitet, heiter det i Finanstilsynets risiko- og sårbarheitsanalyse.

I rapporten som vart lagt fram tysdag, fortel tilsynet at enkelte alvorlege hendingar skapte uvisse om evna selskapa har til kontinuerleg å levere betalingstenester og gjennomføre betalingsoppdrag. Samtidig vert det påpeikt at det ikkje låg kriminelle handlingar bak hendingane, men at dei i hovudsak var knytt til operasjonelle feil.

Samla auka talet på hendingar med ca. 25 prosent frå 2016, og tilgjengelegheita til betalingstenester og kunderetta løysingar var lågare enn i 2015 og 2016.

Fleire av hendingane medførte at betalingsoppdrag ikkje vart gjennomførte i det aktuelle tidsrommet. For nokre av hendingane var betalingstenestene utilgjengelege opp til eit heilt døgn for meir enn 30 prosent av bankkundane.

Tala viser elles ein nedgang i tap knytt til kortsvindel, for første gong sidan registreringa starta i 2010. Talet på misbrukte kort gjekk ned med 5 prosent, medan samla tap var 30 prosent lågare i 2017 enn i 2016. Vidare viser tala at det var ein nedgang i svindel mot nettbank samanlikna med 2016.

– Ein reknar med at nedgangen er eit resultat av strengare sikkerheitskrav frå blant anna kortutskrivarar, der sterk autentisering av korthaldar ved bruk av betalingskort har vore viktig for å avgrense misbruk, seier seksjonssjef Olav Johannessen i Finanstilsynet.

