Ambulansefly på bakken – fylkeslegane i beredskap

– At vi har etablert beredskap, inneber at vi frå å drive normalt har ein tettare overvaking av heile situasjonen. Fylkesmennene er informerte om at situasjonen kan utvikle seg til å bli kritisk, seier fylkeslege Svein Steinert i Troms til NTB.

– Redusert tilgjengelegheit på flytransportar til sjukehusa påverkar heile landet, men konsekvensane er størst i dei tre nordlegaste fylka. Der er vi heilt avhengige av fly, ikkje minst på grunn av dei store avstandane, seier han.

Ifølgje VG har begge ambulanseflya som er stasjonerte på Gardermoen, stått på bakken heile dagen tysdag fordi dei manglar mannskap.

– Situasjonen er alvorleg også i Sør-Noreg, seier leiar for prehospitale tenester i Oslo universitetssjukehus Terje Strand til avisa. Han opplyser at fylkeslegen også her er varsla.

– Vi trudde vi ville ha eitt fly på Gardermoen i dag, men begge har stått på bakken heile dagen. No er det eitt fly Ålesund som er i drift. Det skal dekkje heile Sør-Noreg, seier Strand.

Legeforeningens president Marit Hermansen er bekymra for akuttberedskapen i Nord-Noreg. Organisasjonen har tidlegare åtvara mot moglege negative konsekvensar av anbodskonkurransar i denne kritiske delen av akuttberedskapen og meiner opplysningane så langt tyder på at kvaliteten på tilbodet er blitt nedprioritert.

– Stabile og føreseielege lønns- og arbeidsvilkår er heilt avgjerande for å behalde og rekruttere spisskompetanse. I ein så kritisk beredskapsfunksjon, må kvalitet vektleggjast i større grad enn pris, seier Hermansen.

Ho understrekar at Legeforeningen følgjer saka nøye og forventar ei snarleg løysing.

