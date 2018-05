Regjeringa vil gjere det billigare å lage øl 

innenriks

Forslaget omfattar bryggeri som produserer under 500.000 liter øl med styrke frå 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol, altså øl som kan seljast i butikk. Avgiftssletta gjeld for omsetnaden av dei første 200.000 literane.

Talet på mikrobryggjeri i Noreg har vakse kraftig dei siste åra, og det er i dag rundt 150 slike produksjonsstader rundt om i landet.

Avgiftssletta vert berekna til å vere til om lag 15 millionar kroner.

– Kostbart å vere ølgründer

Regjeringsforslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2018 vert lagt fram 15. mai.

– Å støtte opp om småbedrifter og gründerar er noko av det viktigaste vi kan gjere i næringspolitikken. Med dette forslaget vil regjeringa bidra til at fleire bryggerigründerar sikrar og skaper arbeidsplassar rundt om i landet, seier finansminister og Frp-leiar Siv Jensen til NTB.

Dei tre regjeringspartia har ikkje fleirtal i Stortinget og skal forhandle med KrF om budsjettet i etterkant av framlegginga. Avgiftsreduksjon trer eventuelt i kraft når den er godkjent av EØS-tilsynet ESA og vedtatt av Stortinget.

– Det ligg mykje kultur i øl. Kortreist mat og drikke er i vinden. Dessverre driv mange omtrent på dugnad, for det er så kostbart å vere ølgründer. Med forslaget vårt blir det meir lønnsamt å bryggje og selje. Det er også bra for distrikta, seier kulturminister og Venstre-leiar Trine Skei Grande.

Næringsutvikling

Avgiftskuttet vil berøre 114 bryggeri som er med i Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD), som sjølv seier den heilt sidan 2013 har arbeidd for endringa regjeringa no foreslår.

– Småskalabryggeria stod i fjor for 4,4 prosent av ølkonsumet i Noreg og 25 prosent av sysselsetjinga i norsk bryggjerinæring, seier BRODs direktør Petter Nome til NTB.

– Dette er snakk om både å sikre eksisterande arbeidsplassar og skape nye, legg han til.

Avgiftskuttet vert innretta trinnvis, slik at det vert gitt ein avgiftsrabatt på 20 prosent for dei første 50.000 literane. Deretter vert det gitt 15 prosent rabatt for volum mellom 50.000 og 100.000 liter, 10 prosent for volum mellom 100.000 og 150.000 liter og 5 prosent for volum mellom 150.000 og 200.000.

Avgiftsreduksjonen omfattar berre små bryggeri som er juridisk og økonomisk uavhengig av andre bryggeri, som produserer på ein eigedom skilt frå andre bryggeri og som ikkje bryggjer øl på lisens.

