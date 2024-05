Den såkalla dyrtida har merka oss over tid. Huslåna våre har blitt dyrare, og vi er kanskje meir forsiktige i kva vi brukar pengane våre på. Samtidig har vi siste åra hatt ei satsing på cruiseturisme, som for nokre lokale butikkar ser ut til å gi resultat.

Denne veka kunne du lese i Fjordabladet om den eldste butikken i Eidsgata, Monrad Johnsens eftf., som opplevde ny rekorddag denne veka. Hos han er det jul heile året, og julekuler er populære hos cruiseturistane. «Folk seier at cruiseturisme berre er minus, og at dei ikkje legg igjen pengar, men dette er heilt feil», uttalar Harald Fagerstrand.

Vi trur han har heilt rett. Våre lokale butikkar har gjort sine erfaringar. Dei veit frå kva type båtar der cruiseturistane handlar meir enn andre, nokre ser ikkje på beløpet på vara, andre cruiseturistane er meir sparsommeleg – medan dei lever i gode forhold og overflod om bord i cruiseskipa.

Til sjuande og sist så trur vi at det dryp på våre lokalbutikkar når cruiseskipa legg til kai - sjølv om kanskje ikkje alle føler det same.

Denne veka har vi hatt besøk av to cruiseskip på Nordfjordeid. Desse dagane var det yrande folkeliv i sentrum – litt mykje for nokre, andre synest det er topp stemning. Utanfor serveringsstadar såg det ut til å vere sydenstemning og mykje fornøgde folk.

Vi veit at det er delte meiningar om cruiseturismen, og fleire fryktar at det vert for mange cruiseskip i løpet av eit år. Andre kunne gjerne hatt endå fleire på besøk. Men det er viktig å finne ein fin balansegang, slik at både cruiseturistane og lokale innbyggjarar kan gå side om side utan å føle seg til bry.