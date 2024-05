Skuledebatten vil ingen ende ta, og då ei arbeidsgruppe med ordførarar i Region Fjordane la fram sitt forslag før helga var det som å legge meir fyr på bålet. Det kan verke som ein er samde om at alle dei vidaregåande skulane skal ha studiespesialiserande, og dermed har Firda og Måløy vgs. vorte bønnhøyrde.

Men Eid vgs. ønskjer ein kompensasjon. Dei står i fare for å miste 90 elevplassar som følgje av dette, men det kan verke som dei tre nabokommunane med vidaregåande skular ikkje har nokon tanke om dette. Dei vil ha - og det verkar som dei ikkje bryr seg om at dette går hardt ut over Eid nok ein gong. Sidan 20/21 har Eid vgs. blitt redusert med 100 elevplassar.

I nabokommunane unner ein i alle fall ikkje at Eid får helsefag og helsefag med studiekompetanse som ein kompensasjon for tap av elevplassar.

Det er pussing at helsefag til Eid vgs. vert sett på som styggen sjølv.

Vi minner om at det er på Nordfjordeid ein har sjukehus, psykiatri, rus og legevakt, som ein kanskje kan trekke vekslar av både i forhold til fagfolk og praksis. At ein i dag ikkje allereie har tilbod om helsefag nettopp ved Eid vgs. er difor underleg.

Forslaget som arbeidsgruppa har lagt fram er eit forsøk på å finne ei slags semje i Region Fjordane. Det er absolutt ingen enkel oppgåve ordførarane har tatt på seg. Alle vil ha og behalde det ein har – og ingen eller få vil gi frå seg eit tilbod ved sine skular frivillig.

Konsekvensen er at om ein ikkje blir samde, blir det heller ingen felles uttale frå regionrådet. Dermed kan fylkestinget lett gløyme å sjå til nordre del av fylket med 80.000 innbyggarar. Her kan vi bli stempla som rigide og vanskelege, og fylkespolitikarane kan til sjuande og sist legge ned, og flytte endå meir til stor-Bergen.

Det skapar verken samhald eller samarbeid at ein internt i regionen spelar det ballspelet som ein no gjere. Her er det i alle fall ingen lagkjensle av at Nordfjord står saman, men no er det viktig at ein finn dei beste løysingane for Nordfjord.