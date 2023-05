Ei fullverdig utfylling av størst mogleg industriområde i Lestovika vil ha enorm betydning for framtida for Selje-området.

Eg er forundra over at både person(er) og politikarane i Stad kommune no ser ut for å medverke til at nytteverdien av steinmassane frå tunnelen ikkje skal nyttast til næringsutvikling i nærområdet til tunnelen.