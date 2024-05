Av ei glad badedame. -ene-

Etter ein særs vellukka dag med sol, gudsteneste, tog, rømmegraut, is og kaker m.m. og fest på Grendahuset tillyste festkomiteen at vi skulle avslutte feiringa i småbåthamna til felles bading kl. 19,00.

Ein glad og modig gjeng av ungar og vaksne, ungdomar og gamle, ca. 50 personar stilte opp i badetøy, og hamna vart fyllt av glede, latter og nokre «Huff kor kaldt»-rop, det var plasking og svømming på og under vatn med stor heiagjeng på land som publikum. Nokre bada for fyrste gong dette året, andre var meir trena, og felles for alle var at det vart ei heilt spesiell og minnerik avslutning på 17. mai 2024.

Ein vakker og verdig dag var til ende, og all ære og takk til dokke som var villige å stille i komiteen, ei stor takk for at de ofra dagen til glede for oss alle.

Til slutt ei lita påminning – vi må løfte ilag – utan at folk som er innvalde til dugnaden med 17. maikomiteen stiller opp/skaffar stedfortreder – blir det ingen fest! Lat oss kome det ihug til neste år.