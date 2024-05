Av Trygve Espe:

Bak bokprosjektet står ei redaksjonsnemnd frå foreininga, Ragnhild Bjørlo, Hildegunn Olsen, Jorunn Hjelle og Liv Stokkenes Jacobsen. Til å redigere stoffet har dei fått hjelp av tidlegare redaktør i Fjordabladet, Tormod Flatebø.

Resultatet har blitt ei uinnbunden bok på 186 sider, rikt illustrert, fyrst og fremst med bilete, dei fleste i fargar, men også med avisannonsar og kopi av handskrivne tekstar. Boka inneheld også mange taler, frå jubileumsfestar t.d., intervju med Liv Stokkenes Jacobsen, Ragnhild Bjørlo og Brita Benæs Skancke, innlegg av Kari Krogh om samarbeid mellom kommune og sanitetsforeining.

Dei som har fått heider for nyttig samfunnsarbeid vert og nemnde, m.a. omtale av Ragnhild Bjørlo som fekk Kongens fortenestemedalje i 2017 for sin store innsats i frivillig arbeid.

Nordfjordeid Sanitetsforening har hatt rike kjelder å ause av i arbeidet med boka. Det ser ut til at foreininga har teke vare på alle møteprotokollar og rekneskapsbøker, og det er nærast unikt. Dessverre er det mange andre lag som stadig er på leiting etter gamle møtebøker og protokollar. Det er lett for at dei kan forsvinne rundt om i heimane.

Nemnda tar lesarane med på utviklinga til foreininga i desse 100 åra. Hendingane vert kronologisk framstilte, ofte i detalj, og det kan føre til litt oppattaking, men det svekker ikkje eit positivt hovudinntrykk.

Boka vert avrunda med ei opplisting av alle styremedlemmene i foreininga gjennom desse 100 åra.

100 år er ein lang periode, og lesaren må bli imponert over alle aktivitetane sanitetskvinnene har vore med på. Mykje er kjent, men feilen er ofte at vi trur vi veit kva foreininga står for. Berre eitt døme: Visste du t.d. at sanitetskvinnene gjekk i bresjen for å få til ei ordning med renovasjon i Nordfjordeid sentrum? Målet var ei reinare og penare fjære, og Nordfjordeid Sanitetsforening ytte økonomisk støtte både til innkjøp av bytter med lok til private heimar og tilskot til å starte opp med bostømming i Svora på slutten av 1950-talet?

Tallause andre døme på aktivitetar kunne ha vore nemnde, men det kan lesarane sjølve lese seg til.

Boka inneheld også litt statistikk som strekar under at det har dreia det seg om forvalting av store verdiar til fellesskapen. Sanitetsforeininga yter gåver og midlar til mange føremål, og til det trengst ein solid økonomi.

Det har foreininga skaffa seg på ulikt vis opp gjennom tidene. Basarar er ein berebjelke i dette arbeidet, og statistikken syner at inntektene utgjer 1,458 mill. kroner, omrekna til 2023-verdi 4.260 mill. kr. !!

Sal av fastelavnsris har pågått frå 1965 og dei fleste åra fram til i dag, og inntektene utgjer 1.111 (2023-verdi) mill. fram til no.

Det er såleis store verdiar Nordfjordeid Sanitetsforeining forvaltar, og vi må kunne seie at dei går til gode føremål og kjem mange til nytte både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det sit mange rundt om som er takknemlege for støtta dei har fått enten privat eller til eit felleskapsprosjekt. Ei oversikt over gåver år for år – økonomisk og anna hjelp er lista opp til slutt i boka.

Eid sogelag har i fleire høve etterlyst kvinnelege skribentar. Takk til sanitetskvinnene som tek oss på ordet. I denne boka er mesteparten av stoffet forfatta av kvinnene i redaksjonsnemnda, sjølv om rollefordelinga mellom nemnda og Flatebø kan vere litt diffus for lesaren.

Her er det kvinner som skriv om sine aktivitetar, og gjev oss med det innsikt i kvinneliv som har vore etterlyst. Eg håpar elles at boka ikkje fyrst og fremst er mynta på kvinner, for denne boka er det eigentleg vi menn som burde vere i målgruppa.

Saniteten har vore kvinnene sin eigen arena, og menn har mangla innsikt i dei viktige oppgåvene som vert utførte her, men kvinnene har vel heller ikkje alltid vore så flinke til å opplyse om aktivitetane.

Alt arbeid var underlagt streng teieplikt i fyrstninga, på grunn av arbeid mellom sjuke, m.a. tuberkuløse, men det har endra seg.

Innhaldet i boka kan lære oss mangt om kvinnene sin innsats på lokalt nivå fyrst og fremst.

Liv Stokkenes Jacobsen peikar på ei utfordring for foreininga framover: Å få folk til å ta på seg styreverv er vanskelegare enn før. Medlemstalet er stabilt, og eg synest det er imponerande at medlemstalet er så høgt som 126 i 2023 - med ein medlemskontingent på kr. 500, så det er nok ingen grunn til uro: Styrevervkabalen lar seg nok løyse.

Summa summarum: Godt gjennomført bokprosjekt som Nordfjordeid Sanitetsforening skal ha all ære for. Du kan få kjøpe boka hos medlemmer av styret eller hos Norli Nordfjordeid.