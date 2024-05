Innspel til skulestruktur i Nordfjord:

Eid vidaregåande skule og Stad kommune

Av Daniel Hildenes, ungdomspolitikar i Høgre og kommunestyremedlem i Stad.

Eg ynskjer at fylkespolitikarane tar omsyn til oss unge og kva tilbod vi skal ha i den nordlege delen av fylke vårt. Som elev på studiespesialisering ved Eid vgs så snakkar eg av erfaring – og som ungdomspolitikar ser eg, og har erfart, kva vi treng i Stad kommune.

Eg starta på Eid vgs på fordi skulen har, og har alltid hatt, gode lærarar og god skule. Stad kommune har ca 9500 innbyggjarar (viser til ssb.no). Stad kommune har minst nedgang av avgangselevar i Nordfjord, viser til høyringsforslaet til vlfk.no. Desse tala er basert på gsi.udir.no. I 2023 feira vi 100 års jubileum ved Eid vgs. Dette er ein skule med lange og gode tradisjonar i å gje ei god opplæring.

Vi som bur i Stad kommune er glade i skulen vår. Den er viktig for oss og for kommunen både som skule, arbeidsstad, som møteplass, landemerke, ein skule som er inkluderande, som arbeider tverrfagleg, gir oss eit godt kulturelt fagleg mangfald med opera og skulemusikal og samarbeid med Malakoff rockfestival.

Skulen har relevante programfag som gir oss mange muligheter til å lykkast. Her møter vi venner, medelevar, flinke og interesserte lærarar. Her er elevar frå heile Nordfjord og «gamle Sogn og Fjordane» og nokre frå Sunnmøre. Eid vgs er også ein viktig arbeidsplass for vaksne i Stad. Skulen er flink til å sjå oss elevane og fylgje oss opp.

Dette er ein skule som også gjer det attraktivt å busetje seg i Stad då vi har tilbod som Norge og næringslivet etterspør. Vi kan ta høgare utdanning etter studiespesialisering eller Vg3 påbygg, eller vi kan ta fagbrev i nokre yrkesfag. Dette er veldig bra for oss unge. Vi trivst og vil gjerne busetje oss i Nordfjord.

Så om framtidig skulestruktur.

Det er veldig mange forhold å ta hensyn til i denne saka. Det som er det verste er den tonen nokre viser oss når dei omtalar kva studietilbod vi skal ha ved Eid vgs. Det er ikkje måte på kor gale det er at også Eid vil behalde sine studieprogram og ynskjer å utvikle skulen, medan dei andre skulane både skal behalde og få nye program. Eg blir rett og slett oppgitt og flau over korleis vi Nordfjordingar går imot kvarandre istaden for å stå saman. Går det an å samarbeide om noko som helst her i fjorden, eller er det kranglinga og klaginga frå gammalt av som skal overskygge utviklinga og mulighetene til oss unge?

Eid vidaregåande skule mista Vg1 og Vg 2 klasser i forrige skulebruksplan i 2013. Pluss at sidan 2020/2021 har Eid vgs mista 100 elevplassar, viser til fjordabladet.no 14.05.2024. No blir det ein ny runde for Eid vgs. Og då må vel fokuset vere kva som er best for oss unge, og utviklinga av heile regionen vår framover? Eid vgs har i dag 2 parallelle studiespes klasser.

Dette gjer at vi elevane har fleire medelevar å spele på og gjere kjekke ting saman med, vi får fleire venner når vi har to parallelle klasse og vi har programfag vi kan fordjupe oss i (nettskule vil nok ikkje vere så veldig aktuelt for oss som er 16, 17 og 18 år- men kanskje når vi er 20 år).

Vi treng lærarar som ser oss og som kan fylgje oss opp kvar dag og som vi faktisk kan møte fysisk. Med berre ei klasse vil mykje av dette falle bort: programfaga vil bli færre og vi får færre lærarar.

Dersom FBIE forsvinn frå Eid vgs vil også deira viktige bidrag til Opera Nordfjord forsvinne. Vi har elevar som vil bli frisørarar, designarar, blomsterdekoratørar og kunstnarar. Og vi har flinke lærarar ved linjene. Og saman gjer dei ein kjempejobb saman med Operahuset og Opera Nordfjord. Det tar tid å få til det som Eid vgs har fått til på dette område. Her er det mykje spennande som skjer og det er viktig linje for kreative elevar. Vi setter stor pris på alle vi har!

Så er det noko som er kome fram i høve eit heilt nytt studietilbod i Nordfjord: Helse og oppvekstfag med studiespesialisering, 3 år. Rett ved sidan av Eid vgs har vi Nordfjord sjukehus, Nordfjord BUP (Barne- og ungdomspsykiatri) vaksenpsykiatri, ruspost, legevakt, eit stort kommunalt legekontor og ein stor sjukeheim. Her er masse flinke folk som jobbar med helse. Eg ser det som svært nyttig og ein fantastisk muligheit for heile Nordfjord. Vi treng folk med heslefagutdanning som kan jobbe på desse helseinstitusjonane. Vi som er unge ser muligheiter i teknologisk utvikling og helsefag.

Vi har ei kjempegod elektrolinje på Eid vgs med Vg1, Vg2 og Vg3. Tenk kva muligheiter som ligg i at helsefag og ulike elektrofag kan samarbeide og utvikle noko som vi alle treng no og i framtida?

Eg avsluttar med å seie at fylkespolitikarane i Vestland får ein tøff «ryddejobb», men de må ikkje gløyme oss som faktisk bur her, og som ynskjer å bu her i framtida. Vi er glad i regionen vår.

Vi i Nordfjord har rett på å få same tilbod og opplæring som resten av fylke, med gode skular og lærarar som ser oss og støttar oss. Og om nokre elevar må pendle så må vi i alle fall ha gode nok bussforbindelsar slik at det er mogleg. Det er dyrt, vanskeleg og ofte einsamt å bu på hybel, ikkje alle klarer det like godt. Tenk på oss unge i Nordfjord !