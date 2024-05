Av Tor Eldevik, Anak Bhandari, Kristin Kalvik, Tor de Lange og Jochen Reuder - på vegne av venner, kolleger og tidligere studenter ved Geofysen:

Vi sørger over tapet av en god venn og kollega. Samtidig minnes vi med glede Jan Asles integritet, tvisyn og lune humor.

Geofysisk institutt med sitt karakteristiske observasjonstårn var Jan Asles naturlige hjemmebane. Her ledet og preget han det tilhørende Strålingslaboratoriet i mange år.

I tårnet var en uhøytidelig Jan Asle i sitt ess. Her viste han med entusiasme skoleelever vitenskapelige målinger og byens beste utsikt, og her kunne han med glimt i øyet gjøre rede for både de store historiske linjer og professorers mer nærsynte tilbøyeligheter. Han hadde nordfjordingens evne til å fortelle en god historie – med nøkternhet, uventede detaljer og en fantastisk timing.

Et hovedtema for Jan Asles forskning var solinnstrålingen. Solenergi, landbruk, og UV-stråling og hudkreft er eksempler på samfunnsnyttige anvendelser for Strålingslaboratoriets målinger. De senere årene fokuserte han også på hvordan strålingen endrer seg med klima- og værforhold.

Jan Asle virket helst i det stille. Men han tok på seg en rekke verv til beste for et inkluderende arbeidsmiljø der hver og en skulle være både informert og involvert. Han ledet instituttrådet og meteorologisk forskningsgruppe med lave skuldre, fokus på trivsel og likebehandling. Instituttets undervisning bidro han til med glede og mer enn de fleste.

Formidling var noe Jan Asle virkelig trivdes med. Han opprettet nettsiden «Været i Bergen» rundt årtusenskiftet, han var en drivkraft bak at bergenskolene fikk utplassert egne værstasjoner og han dokumenterte kontinuerlig med stor iver Geofysens tilstedeværelse i media.

Jan Asle hadde minst like stort anlegg for alvor som for skjemt. Hvis det var et lunsjbord med mye folk og høy stemning, kunne man regne med at Jan Asle satt der med glimt i øyet – eller en alvorlig mine. Omtanken for andre, i det nære eller i en verden preget av ulikhet, var alltid til stede.

Det var godt å være med Jan Asle.