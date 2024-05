Skrive av Kjell Einar Skrede

Grunnlovsdagen 17. mai nærmar seg, men i Stad kommune har norske lover dårlege kår. Kommunen sin administrasjon har både i saka om reinseanlegget dei vil byggje i Prestvikja og i utbyggingssaka der Opal har fått tommel opp for å bryte utnyttingsgraden med heile 50 prosent, vist mangel på forståing av gjeldande lovverk og mangel på forståing av eigen rolle.

I reinseanleggsaka kom administrasjonen i siste liten opp med alternativ plassering av anlegget etter store protester frå lokalbefolkninga, då dei i utgangspunktet hadde berre Prestvikja-plassering som einaste utgreia forslag. Sakshandsaminga var merkeleg, mangelfull og pinleg dårleg. Då dei i siste liten kom med alternativ, kunne desse umuleg vere skikkeleg utgreia på så kort tid fram til den endelege tilrådinga. Sakshandsaminga er usedvanleg slett og held på ingen måte mål med tanke på vanlege demokratiske spelereglar. Og det er tomteeigarane i det aktuelle området som blir skadelidande for ei sakshandsaming som ikkje held mål.

I saka som gjeld utbygging av nabotomta til vår eigedom der vi bur på Flata i Nordfjordeid sentrum, har administrasjonen valt å bryte eigne lover og reglar nedfelt i områdeplanen. Etter at vi klaga saka inn for Statsforvaltaren der vi fekk medhald, så vel administrasjonen å sjå vekk frå denne avgjerda for deretter å «konspirere» via e-post med Nordplan som representerer utbyggjar Opal for å unngå naboklager og for å setje den lovlege og logiske avgjerda frå Statsforvaltaren til sides.

Kva dei argumenterer med på bakrommet får vi aldri høyre, for dette kjem aldri offentlegheita for øyre.

I begge sakene kunne ein ha håp om at demokratisk valde politikarar med Senterpartiet i spissen sette administrasjonen sine vedtak til sides. Men uforståeleg nok skjedde ikkje dette. Eg trudde i min naivitet at Senterpartiet i Stad var demokratisk anlagt, men tok diverre feil. Eg syns det Ole-Mathias Nes (SP) seier i formannskapet viser kva dette handlar om i utbyggingssaka på vår nabotomt: Han snakkar om kor såre slike saker er, men han konkluderer med at fortetting i sentrum er så viktig at det bestemmer utfallet i denne saka. Det er ikkje vanskeleg å sjå kva som har skjedd: Senterpartiet med Høgre og AP på slep bestemmer på bakrommet å gå for administrasjonen sitt framlegg. Kva dei argumenterer med på bakrommet får vi aldri høyre, for dette kjem aldri offentlegheita for øyre. Vi veit ikkje eingong om formannskapet har lest våre innspel. Eg angrar på at SP fekk mi stemme ved siste kommuneval og kan her og no seie at det var eit misstak. Der er nokre heiderlege unntak når det gjeld enkeltpolitikarar, men desse er dessverre styrt av partipisken og har ikkje så mykje anna val.

Eg er mildt sagt forundra over at vi på tomta vår fekk nei til å byggje glastak på ein liten terrasse fordi det tydelegvis braut med gjeldande områdeplan sitt regelverk.

Eg er mildt sagt forundra over at vi på tomta vår fekk nei til å byggje glastak på ein liten terrasse fordi det tydelegvis braut med gjeldande områdeplan sitt regelverk. Men når ein utbyggjar vil bryte reglane i områdeplanen ved å auke utnyttingsgraden, ikkje med ein eller to prosent, men med heile 50 prosent, så er det fritt fram. Då seier brått Stad kommune sin administrasjon, med Senterpartiet, Høgre og Arbeiderpartiet si velsigning: Versågod, reglane og områdeplanen gjeld ikkje for dokke som er store utbyggjarar. Ok, Statsforvaltaren seier nei til eit så klart brot på regelverket, men pytt, pytt, vi tek berre den aktuelle tomta ut av områdeplanen og vips: Bygg i veg!

Så Senterpartiet, som er tydelege på at dei vil ha fortetting i sentrum, tykkjer det er greitt å bryte regelverket når det berre gagnar deira eiga sak. Og ja, administrasjonen med sine krumspring vil seie at det er innafor lovverket å ta ei tomt ut av områdeplanen. Men dette er ikkje greitt. Administrasjonen spyttar på oss, og politikarane lar dei gjere det.

Administrasjonen spyttar på oss, og politikarane lar dei gjere det.

Reinseanleggsaka og utbyggingssaka på vår nabotomt og måten administrasjon og politikarar handsamar dei på, skaper politikarforakt. Eg er oppgitt og rasande. I denne kommunen har eg ingen rettar. Eg trur ikkje eg bruker stemmeretten min ved neste kommuneval. Kva er vitsen med det her i vakre, «demokratiske» Stad kommune? Som tidlegare nyheitsmann i NRK med fokus på demokratiske rettar styrt av Regjering og Storting hadde eg aldri trudd at eg skulle kome til ein slik konklusjon. Dette er på mange måtar ei fallitterklæring for folkestyret i Stad kommune. Om ein vil ha innbyggjarane med seg må ein ha ryddige, demokratiske prosessar og lova må gjelde for alle. Sakshandsaminga og prosessane i desse to sakene er reine skandalar.