Stad inviterer - til eit kort opphald

No er vi her igjen. Bygder og fjorden vår står under eit stort press frå ei grådig og kynisk oppdrettsnæring, vi kan sjå fram mot ei årleg og endelaus auke i cruiseanløp og ikkje minst det siste nye vi no skal hanskast med, fornøyelse køyring med helikopter og landingsplass på Løkjaneset.