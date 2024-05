Skrive av Anders Lien, Selje

Den 22.05.24 har Fjordabladet ein leiar med overskrift «Småkongar i Nordfjord» med referanse til den pågåande debatten om struktur i den vidaregåande skulen. Det er engasjerte personar i Gloppen, Stryn og Kinn som vert titulert slik. Samstundes vart det hevda at enkeltpersonar på Eid vert mobba i same sak. Utgangspunktet er velkjent. Eid er det uomtvistelege sentrum i Nordfjord, og dermed skal EVS skjermast sjølv om det går ut over dei andre vidaregåande skulane i regionen.

Ærleg tala, det må kunne forventast større samfunnsforståing og meir vidsyn frå ei lokalavis enn det Fjordabladet her syner. Dette er rett og slett skivebom.

Debatten handlar ikkje om å bevare flest mogleg offentlege arbeidsplassar på Eid. Men om at alle elevar i Nordfjord skal ha eit godt og relevant læretilbod i vidaregåande skule nærast mogleg heimen. I eit slikt perspektiv kjem EVS dårleg ut.

Det er rett at Nordfjord har 4 tilnærma like store senter med Eid i midten. Det fører til at elevar som bur i, og rundt strandstaden har mykje kortare reiseavstand til eksempelvis Stryn/Sandane/Måløy enn elevar i ytre del av Stad kommune har til Eid. Skal ein leggje rettferdsprinsippet til grunn, er det vel ikkje utenkjeleg at framtidige kutt kjem på EVS dersom det verkeleg vert behov for drastisk reduksjon av læreplassar i den vidaregåande skulen i Nordfjord.

Kor mange klasser, og med kva slags fag her skal være har eg ikkje kompetanse til å uttale meg om. Kvar dei ulike klassane skal lokaliserast bør avgjerast ut frå kor læremiljø med god fagleg kompetanse kan skapast, og kortast mogleg reiseavstand for flest mogleg elevar. Det er sjølvsagt viktig å oppretthalde alle klasser med praktiske fag sjølv om kapasiteten må justerast. Men at slike klasser nødvendigvis skal lokaliserast nærast mogleg bedrifter som treng kompetansen er eit feilspor. Det er sårbar ungdom på 15 – 18 år som må skjermast mot unødvendig lang pendling og hybelliv. Situasjonen ein heilt annan når utdanninga er ferdig og dei er arbeidssøkande. Då er dei meir mobile og Nordfjord er trass alt rekna som ein arbeidsregion i mange andre samanhengar.

Denne debatten handlar heller ikkje om arbeidsmiljø og vern av arbeidstakarar. Dei som arbeider i det offentlege skuleverket må forvente same stillingsvern som andre.

Fjordabladet skriv og om samarbeid. Men dette er eit ord «makta på Eid» ikkje veit kva tyder. Deira haldning er at alt skal sentraliserast til strandstaden. Det har denne saka dokumentert, og det opplever vi som bur i utkantane av Stad kommune dagleg. Fokuset er på ny vekst og utvikling i kommunesenteret, utkantane skal utarmast.

Dette er feil strategi dersom Eid har ambisjonar om å utvikle seg til å verte eit maktsenter i Nordfjord. Då må deling av gode, rausheit og samarbeid til, både innanfor eiga kommune og overfor dei andre kommunane i regionen. Slik haldning vil nok og forsterke den regionale støtta til skadepoliklinikken ved Nordfjord Sjukehus.