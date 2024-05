Av Haugen FAU,

Haugen Idrettslag og

Haugen og Dalen bygdeutviklingslag:

Innspel til kommunen angåande gymsal og barnehagebygg ved Haugen skule og barnehage.

Haugen skule og barnehage har stort behov for nye lokaler med ny gymsal/fleirbruksbygg. Bygda Haugen har 742 innbyggjarar og Haugen oppvekstsenter har idag 76 elevar på skulen og 19,2 plassar i Haugen barnehage. Fleire unge familiar ynskjer å flytte hit og då er nærleiken til ein god skule og barnehage ein viktig faktor.

Bygget som vert nytta til gymsal og barnehage vart ferdig i 1959 og etter dette har berre enkelt og nødvendig vedlikehald vore gjennomført. FAU ved Haugen skule/barnehage har over tid påpeika behovet for betre gymsal, garderobe-fasilitetar og barnehagelokale ved oppvekstsenteret, då desse lokala ikkje lenger held mål.

18.05.22 vart det utført tilsyn av Ida Kvalheim Blålid frå Miljøretta Helsevern saman med rektor/styrar Vivian Frøynes Melheim og virksomhetsleiar Eigedom Tore Nyhammer Taklo.

Ved første tilsyn blei det avdekka fleire avvik ved det gamle barnehage og gymsalbygget, som gjorde at det vart utført eit ekstra tilsyn 01.06.22 ilag med kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld. I rapporten frå Miljøretta helsevern etter tilsynet står det mellom anna:

- «Skulen sin nyere del er universell utforma, men gamlebygget med gymsal og garderober er ikkje mogleg for barn med funksjonsnedsettinger og bruke. Det er trapp ned til garderober, smale døråpninger, dørgotter og smal trapp opp til gymsal. Barnehagen/skulen har per no ikkje barn med nedsett funksjonsevne.»

- «Under tilsynet får ein informasjon om at eit vindu i andre etasje i barnehagebygget løsnet når ein vaksen skulle opne vinduet. Vinduet er no sikra og skrudd fast. Denne etasjen er ikkje i bruk av barnehagen, men kulturskulen bruker et rom i den etasjen. Det blir også observert mulig løse taksteiner på taket til gymbygget.»

- «I bygget til gymsal er det ingen form for ventilasjon. Kvar garderobe har ei avtrekksvifte. Det har vært klager på forhald i garderober og gymsalen. Tung og fuktig luft lenge etter elevane har brukt garderoba. Det er ikkje mogleg og lufte da vinduene er gamle og sperret igjen med treplanker på utsida. Inneklimaet ber preg av at garderobene ligg i ein uventilert kjellar.»

- «Garderobene med toalett i gymbygget er fra opprinnelig byggeår og i dårlig stand. Behov for totalrenovering av garderobeanlegget i kjellaren. Skulen har fått klager frå tilsette og elevar.

Det er også utfordrende når jentene må gå gjennom lærer og guttegarderobe for å komme til gymsal.»

I vedtaket i rapporten til miljøretta helsevern står det mellom anna:

- «Skulen sitt gymbygg med garderober er i dårlig forfatning. Bygget manglar ventilasjonsanlegg og fasilitetane i garderobane er ikkje etter dagens standard. Det er derfor eit klart råd frå Miljøretta helsevern avd. at eigar startar planlegging av nytt bygg. Det vurderast ikkje som uforsvarlig og bruke gymbygget i avgrenset tidperiode ila. skuledagen.»

I rapporten frå Agenda Kaupang si utredning av skule og barnehagestruktur i 2023 heiter det mellom anna:

- «For å få bygget opp til dagens standard er det nødvendig å gjøre omfattende oppgraderinger. En barnehage med en avdeling trenger et areal på 259 kvm BTA»

«Arealberegning viser behov å utvide barnehagen med 62 kvm (ca. 30 %). Det vurderes mer hensiktsmessig med riving og nybygg, da det uansett er behov for vesentlig arealutvidelse og eksisterendebygningsmasse anses som lite gjenbrukbar.»

- «Imidlertid vurderes bygg med gymsal å være i lite tilfredsstillende teknisk stand.»

- «Kroppsøvingssalen er liten og både sal og elevgarderober har uakseptabel standard.»

- «Utvidet del fra 2012 har god standard, mens gymsal krever omfattende tiltak/riving og nybygg.»

Eit nybygg med gymsal vil ikkje berre vere viktig i skule- og barnehagekvardagen. Eit fleirbruksbygg i samarbeid med lokale aktørar, lag og foreiningar, vil dekke fleire behov som kommunen, skulen og bygda elles har.

I utdjupinga av samfunnsmålet til Stad kommune står det mellom anna at «det for kommunen vil vere viktig å samarbeide med innbyggarane, frivillige lag og organisasjonar og næringslivet i bygdene og sentrum om å utvikle menneskevenlege og levande lokalsamfunn og sentrum basert på stadeigne ressursar og kvalitetar, for å skape livskraft i heile kommunen».

Realisering av ny gymsal/fleirbruksbygg på Haugen er viktig for skulen, bygda og kommunen vår. Dette må no prioriterast.

Idrettslaget støttar arbeidet med å få på plass ein ny gymsal/fleirbruksbygg. Haugen og Dalen bygdeutviklingslag vil òg vere ein god samarbeidspartner og støttespelar i eit slikt prosjekt.

Skyttarlaget, Haugen skulemusikk og Klenkarberget sommarcamp er eksempel på andre aktørar som ser positivt på å kunne nytte seg av betra fasilitetar her. Om ein kan få til eit lokale som òg er eigna til sosiale tilstelningar som til dømes skuleavslutningar, julesamankomstar og 17.mai feiring, vil dette vere svært positivt for bygda vår. Eit framtidsretta bygg med fleire funksjonar vil vere med å halde på innbyggarane våre og rekruttere nye innbyggarar til Haugen og Stad kommune. Som kommunen seier i samfunnsmålet og utdjupinga av dette: «Stad er eit livskraftig og trygt samfunn der vi alle dreg i lag. -Stad kommune skal vere ein så god kommune å bu i at folk ønsker å bli buande her og nye flyttar til.»

Vi ser fram til vidare samarbeid med kommunen for å få til ein ny gymsal/fleirbruksbygg ved Haugen skule og barnehage.