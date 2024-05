Av Vestland INP, fylkesleder Thomas Hellevang:

Innspel er basert på utsendt høring frå VLFK

Innstilling til høringen er som følger:

Vestland INP ser behovet for at vi justerer fremtidig potensialet, og er svært positive til at man allerede har starta arbeidet med å få justert fremtidens opplærings behov. Vi stiller oss derimot svært skeptisk til at man ikke samtidig har lansert eller vedlagt et estimat for behov for investeringer i nye bygg, parallelt med at man sender saken på offentlig høring.

Vi skal og bør vektlegge fremtidig investeringsbehov, hvis man følger administrasjonens innstilling. Her er det dessverre ikke den muligheten, og prosessen vil da ta unødvendig tid ved at man i etterkant må da starte kalkulasjon hvis man fortsetter planen som blir fremlagt.

Et desentralisert tilbud, er svært viktig for distriktene. Mange elever ønsker å gå på skoler som kan gi dem muligheten til å bo hjemme fremfor på hybel. Skal vi kunne beholde skolene desentralisert, så vil det bety at man tar høyde for at elever må faktisk ha litt reiseveg.

Vestland er vidstrakt og stort, vi har mange mindre distriktskoler. Dette anser Vestland INP som en fordel, da elevmiljøet er mer gjennomsiktig og man kan ta lettere tak i de utfordringene elevene eventuelt vil møte i et mindre skolemiljø.

Vestland INP mener vi bør satse på de mindre regions skolene, opprettholde tilbud og tilgang på lokale skoler fremfor sentralisering og satsing i store bymiljø. Vi ser at det vil bli behov for justeringer, prognoser er bare ledende men alle justeringer skal og bør gjøres ved første sortering. Vi mener at det er behov for å satse mer på hele tilbudet man gir, ved å sikre at skolene som får hybelelever kan tilby helhetlige tilbud, Dette være i form av å satse mer på miljø- og aktivitets tilbud etter endt dag. Det være seg at alle skolene tilbyr frokostmåltider samt at vi satser på ett middagstilbud ved alle skoler. Det vil lette det økonomiske trykket på hybelboerne, som igjen vil senke terskelen for å akseptere å bo «hjemmefra». Foresatte og elever vil da bli ivaretatt, tilbud med studiegrupper og aktivitetstilbud på skolene kobles da sammen slik at man får et helhetlig sikkert tilbud. De store sentrale skolene bør også kunne gi slike tilbud, men primært styrt mot dem som velger å bo hjemmefra.

Et slikt tilbud vil kunne bidra til økt inkludering og satsing på distriktene, vi forslår derfor en helt annen løsning enn hva administrasjonen velger. Vi legger til grunn behov for fremtidige investeringer ved den foreslåtte strukturen, noe som vil potensielt utløse enkelte større bygge og investeringsprosjekt.

Det prosjektet vi ser som vil potensielt bli utløst ved utgangspunktet for ny skolestruktur er et nybygg for å erstatte Årstad VGS. Her vil man være nødt til å investere sterkt for en oppgradering, eventuelt påbegynne nybygg. Dette behovet ønsker Vestland INP at vi ikkje utløser, og ser derfor på alternativene vi har i nærområdet.

VI har stor kapasitet ved Askøy VGS som ikkje blir utnytta, her ønsker vi å flytte en del av elevene frå Årstad til Askøy. Da vil utnyttelsesgraden av bygget bli bedre, som vil utløse mindre endringer ibehov for transport av elever.

Videre så har man ledig kapasitet ved Slåtthaug VGS og som har areal ved eventuelt behov for enkle oppjusteringer byggmessig. Her ser vi og for oss at man kan benytte en mindre økning av elevtransport for å øke utnyttelsen. Kinsarvik VGS har også ledig kapasitet til å overta en del av elevene som sogne til Stor-Bergen, og man kan derfor også overføre elever enkelt til dem. Arna VGS er siste skole vi ser på med kapasitet i Bergensregionen som vi ønsker å øke oppfyllingsgraden på, ved å overføre elever den veien.

Vi ser det som tjenlig å ikke ha for mange ungdommer inn mot Bergen sentrum av sosiale hensyn, og lander derfor på denne konklusjonen at Årstad bør være det kutte vi tar, slik at man enkelt tar en kraftig justering av struktur. Videre så ser vi helst at man dropper byggetrinn 2 Stord og heller opprettholder Fitjar som undervisningssted.

Når det gjelder lærere ansatt ved Årstad, så ser vi at det er fullt mulig å omstrukturere hverdagen der ved å flytte de stillingene til de omliggende skolene som får overfør elever. Vi ser at det da vil kunne løses med stillinger i skolevesenet uten oppsigelser, men at man styrker skolene i området med kompetansen frå Årstad.

Det er og et poeng at mange elever ved Årstad har til dels enkelte utfordringer, disse vil kunne bli løst ved vår endring av struktur slik vi ser det.

Det andre hoved argumentet vi har for å velge å legge ned Årstad VGS er at vi da kan frigi bygningsmasse som kan eventuelt frigis til å etablere nye studentboliger. Lokasjonen Årstad VGS har er svært attraktiv til dette formålet og man kan ved en ombygging av denne til hybler øke kapasitet til fremtidens studenter ved UIB.

Resten av Vestland VGS vil da bli opprettholdt slik strukturen pr dags dato står, med eksisterende tilbud i følgende kommuner og tettsted:

Årdal, Høyanger, Fitjar, Måløy, og alle andre skoler man har foreslått endringer blir da ikke gjennomført.

Vestland INP ønsker et bredt og samlende tilbud i hele Vestland fylke, vi håper at ansvarlig kutt ila perioden dermed vil medføre bedre økonomi for VGS og at vi slutter å definere elevene som en kostnad. Vi i Vestland INP anser all utdanning som en investering som vil gi noe tilbake til samfunnet i fremtiden. Å styrke eller opprettholde dagens distriktskoler er og forblir fornuftig distriktspolitikk, og vil begrense avfolking i distriktene.

Et godt utdanningstilbud i distriktene vil styrke lokalt næringsliv med potensielle resurser i form av arbeidskraft, både sommer vikarer og fremtidige bidragsytere i distriktene. Får man utdanning i distriktene så er det stor sannsynlighet for at man får et godt anker i lokalmiljøet, som igjen vil styrke befolkningsvekst også i alle distriktene.