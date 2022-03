Notaberget har fått utsleppsløyve

Meiningar

Merknad til artikkel i Fjordabladet 04.03.2022.

Her kan vi lese at Norforsk AS har fått utsleppsløyve til dyrking av blåskjel ved Notaberget, det som i sjøarealplanen blir kalla VA51 Fjøsvika. Det er Statsforvaltaren i Vestland som har gjeve løyvet.

VA51 er klaga inn til lovlegkontroll hos Statsforvaltaren. Det er heilt klart at VA51 er i strid med det som blir kalla "gjeldande rett" og skal av den grunn kjennast ugyldig.

Klagen er sjølvsagt ikkje handsama enno og klagefristen er framleis ikkje ute. Den same Statsforvaltaren kan såleis ikkje gje noko slags løyve til dette anlegget.

Forklaringa på denne samanblandinga har vi fått frå Statsforvaltaren sjølv:

Det er ei avdeling som tar seg av lovlegkontroll og ei anna som gjev utsleppsløyve.

Dei to avdelingane har m.a.o. ingen kommunikasjon seg imellom.