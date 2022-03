Meiningar





Etter at Taliban tok makta har Afghanistan vore i ei humanitær krise. Historiene vi høyrer er hjarteskjerande. Krisa gjer at svært unge jenter blir gifta vekk og vi les om foreldre som prøver å seljebarna sine. I tillegg har det vore ein kald vinter.

Vi høyrer historier om korleis sola smeltar snøen på taket om morgonen, renn ned på den varme dyna og frys.

Taliban har i tillegg innført ei rekke lover som gjer at kvinner ikkje er sjølvstendige frie individ. Når våre kvinnelege lærarkollegaer skal på jobb må dei følgast dit av ein mann. Ein av desse er blitt innbyggar i Stad kommune og fortel om kollegaer som no er redde for å bli trakasserte og valdtekne.

Det er også lenge sidan jentene har vore på skule. Fyrst stengde skulane grunna korona og etterpå kom Taliban.

“From the Taliban’s perspective education for girls is a crime, if it wasn’t like this theywouldn’t have banned them from schools” seier ei 19 år gamal jente til tv-kanalen Al Jazeera.

I mars skal jentene vere tilbake på skulen. Det seier iallfall lovnadane. Kva som skjer i praksis veit vi ikkje.

Ein annan innbyggar i Stad fortel at dei 17 år gamle veninnene i Afghanistan ikkje trur på at dei kjem tilbake til skulen.

I ei humanitær krise er det vanskeleg å løfte blikket. Dei grunnleggande behova skal dekkast og det er vanskeleg å sjå lenger fram. Etter å ha vore til stades både militært og sivilt i 20 år, må Noreg og det internasjonale samfunnet følge opp landet og hjelpe det afghanske folk.

Verdsamfunnet må arbeide for jentene sin rett til utdanning, og beskytte dei mot fordommar, trakassering og vald.

Utdanning av jenter og kvinner er avgjerande i arbeidet mot fattigdom.