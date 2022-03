Fokuset på drift av jordbruksareal vil verte viktigare i tida framover

Meiningar

Driveplikt på jordbruksareal

Alle som eig ein landbrukseigedom med jordbruksareal har varig driveplikt. Eigar er ansvarleg for å ha skriftleg avtale om utleige dersom han/ho ikkje driv jorda sjølv.

Føremålet med driveplikt

I Noreg er berre 3 % av landarealet jordbruksareal. Jordbruksareal er definert som fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Eigarar av jordbruksareal har difor eit viktig forvaltaransvar. Sjølve føremålet med driveplikta er at matproduksjonen vår skal sikrast ved at jordbruksareala er i kontinuerleg drift. Dagens konflikt mellom to av verdas største kornprodusentar, Russland og Ukraina, understrekar kor viktig det er at ein tek vare på matjorda der ein kan produsere mat. Vi veit også at med klimaendringane vil tilgongen på mat endre seg og det er ikkje gjeve at tilgongen til mat vil vere like god framover.

Kven er ansvarleg for å oppfylle driveplikta?

Driveplikta gjeld for alt jordbruksareal uavhengig av storleiken på arealet. Eigar må drive sjølv, eller leige ut areala på dei vilkåra lova set. Driveplikta er ei personleg plikt som varer i heile eigarperioden. Dette gjeld og for arvingar i eit dødsbu. Ved eigarskifte skal ny eigar innan eit år ta stilling til kven som skal drifte areala.

Kva inneber driveplikta?

For å oppfylle driveplikta skal jorda sine produksjonseigenskapar takast vare på slik at jordbruksarealet kan nyttast til vanleg jordbruksdrift, med mogelegheit for normal avling. Dette vil seie at jorda skal drivast på vanleg måte og at arealet vert hausta og kultivert årleg. Det er ikkje krav til driftsform.

Driveplikta er ikkje oppfylt dersom eigar berre slår arealet med beitepussar.

Leige av jordbruksareal

Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort. Vi veit at mange gardsbruk har behov for meir areal. Det vil vere viktig at dei med areal og dei som treng areal vert kopla i hop. Landbrukskontoret kan vere ein hjelpar for å prøve å kople desse. Ein føresetnad for at driveplikta kan oppfyllast ved bortleige er at eigar og leigetakar skriv ei avtale på 10 år. Eigar har ikkje høve til å seie opp denne avtala, men leigetakar kan seie opp avtala i tråd med dei avtalevilkåra som er inngått. Dersom det går fram av avtala, kan leigetakar seie opp avtala før tiårs-perioden er ute. Avtala kan fornyast etter ti år. Avtala må føre til driftsmessig gode løysingar, og vere skriftleg. Kopi av avtala skal sendast til kommunen. Det er kommunen sitt ansvar å vurdere om avtala fører til ei driftsmessig god løysing.

Fritak frå driveplikta

Dersom grunneigar ikkje driv sjølv, eller får leigd ut areala sine, må det søkjast om fritak frå driveplikta. Kommunen handsamar søknaden og kan gje fritak for ei viss tid, eller varig fritak for eigarperioden. I ei slik avgjerd legg kommunen vekt på kor viktig det er å halde jordbruksarealet i hevd, storleiken på arealet, avkastingsevne, om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i området og eigaren sin livssituasjon.

Kjem det ein ny eigar på eigedomen, må ho eventuelt sende ny søknad om fritak frå driveplikta og kommunen vurderer denne søknaden på eige grunnlag. Det er altså ikkje høve til å få varig fritak på driveplikt på jordbruksareal utover eigarperioden.

Sanksjonar ved brot på driveplikta

Dersom jordbruksareala ikkje vert drivne i samsvar med lova, kan kommunen gje pålegg om at jorda skal leigast ut for inntil 10 år. I område der tilhøva ikkje ligg til rette for utleige, kan kommunen gje pålegg om at areala skal plantast til med skog, eller at det må gjerast andre tiltak som sikrar landskapsomsynet. Ved brot på driveplikta kan det, i følgje § 20 i jordlova, fastsetjast tvangsgebyr.

Kommunane si rolle

Handheving av driveplikta er ei viktig oppgåve kommunen har og noko sentrale styresmakter er særs opptekne av. Fokuset på drift av jordbruksareal vil verte viktigare i tida framover. I Gloppen og Stad opplyser kommunen om driveplikt ved eigarskifte slik at nye eigarar kan verte klar over ansvaret dei har. Vi har vidare i kontrollarbeidet vårt hatt fokus på jordleigeavtalar på leigd areal i samband med søknader om produksjonstilskot. Dette sikrar og synleggjer òg for eigar av landbruksareal at driveplikta vert oppfylt.

Informasjon om driveplikt, jordleige og forslag til leigekontakter kan ein finne på heimesida til kommunen og ta gjerne kontakt med landbrukskontoret i kommunen om du har spørsmål om ditt jordbruksareal.